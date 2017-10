Google Pixel 2: in arrivo in Italia a partire dal prossimo novembre 

Se poche settimane fa Apple è riuscita a catalizzare l’attenzione dei media annunciando il nuovo iPhone 8, anche Google sta per lanciare il suo nuovo dispositivo. Stiamo parlando di Google Pixel 2, uno smartphone che promette di rivoluzionare il settore e che sarà presentato ufficialmente il 4 ottobre.

Google Pixel 2, secondo alcuni rumor, potrà essere prenotato solo con un apposito abbonamento di almeno trenta mesi verso l’operatore 3, e resterà un’esclusiva di questo gestore fino al prossimo 30 marzo 2018. Su Google Store, invece, sarà disponibile da novembre e in nessun altro negozio online, la versione XL con un prezzo che si dovrebbe aggirare intorno ai 999,00 euro.

La serie Pixel ha sostituito la gamma Nexus e, da questo punto di vista, Google Pixel 2 è un prodotto davvero all’avanguardia. Questo smartphone, che utilizza un sistema operativo Android, fa uso del nuovo processore Snapdragon 835, già visto per Samsung Galaxy 8. Grazie alla sua nuova capacità di calcolo questo chip innalza del 40% le prestazioni, garantendo una migliore gestione di tutte le funzioni base.

Per quanto riguarda il display Google Pixel 2 utilizzerà il Quad HD che permette di ottenere un’ottima risoluzione delle immagini e colori di grande qualità, mentre la RAM è di 4GB. Il comparto fotografico presenta un sensore da 12 Mega Pixel e nella parte anteriore ci sarà un sensore da 8 MP per effettuare selfie e videochiamate.

Google Pixel 2 presenterà un doppio speaker nella parte frontale del dispositivo e sarà dotato di una memoria interna da 64 GB che consentirà di gestire meglio dati e applicazioni. La batteria sarà da 3.440 mAh e, per quanto riguarda la versione XL, ne sfrutterà una da 2700 mAh. Il design di Google Pixel 2 XL, stando alle ultime indiscrezioni, sarà realizzato da LG, ma per altre informazioni bisognerà aspettare la presentazione ufficiale che Google farà mercoledì 4 ottobre.

In rete Google Pixel 2 XL ha suscitato qualche perplessità a causa del suo prezzo, giudicato troppo alto rispetto alla concorrenza. Per acquistare il nuovo smartphone di casa di Mountain View, infatti, occorrerà sborsare quasi mille euro.

Una nota positiva è che Google ha deciso di accordarsi con gli operatori nazionali e che questo garantirà una diffusione maggiore del dispositivo nel nostro territorio. L’Italia, in passato, è stata vista come un fanalino di coda rispetto alle altre nazioni per quanto riguarda la commercializzazione del primo Pixel, ma per fortuna adesso anche il nostro Paese potrà disporre di uno smartphone di ultima generazione targato Google.

