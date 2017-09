Gran Bretagna vs. Whatsapp: il paese non avrà la backdoor richiesta

Il terrorismo è una delle grandi piaghe sociali che sono tornate a funestare molti paesi del cosiddetto mondo occidentale. Una delle nazioni maggiormente colpite da attacchi di natura terroristica è stata la Gran Bretagna: negli ultimi dieci anni, infatti, il Paese ha dovuto affrontare molto spesso questo fenomeno. Ancora è vivo il ricordo della strage a Manchester durante il concerto della popstar Ariana Grande, così come quello che, nel 2005, costò la vita a 52 persone.

Proprio per arginare gli attacchi, in Gran Bretagna le stanno pensando tutte. Per garantire la sicurezza, il Paese avrebbe chiesto ai dirigenti di Whatsapp di avere accesso, in caso di necessità, alle conversazioni scambiate tra gli utenti: ciò potrebbe avvenire solamente grazie all’istallazione di una backdoor nel programma. Un portavoce del governo di Sua Maestà ha dichiarato “Per noi è di importanza cruciale poter accedere alle loro comunicazioni. Se non possiamo, allora c’è un buco nero per gli investigatori”.

Nonostante l’intento sia, come già detto, quello di garantire la sicurezza pubblica, da Whatsapp (che è parte di Facebook) hanno fatto sapere che non daranno il vita ad alcuna backdoor, sebbene si siano anche detti pronti a collaborare attivamente con le forze dell’ordine.

Stando agli ultimi dati raccolti, sembra che circa l’80% delle comunicazioni tra i terroristi avvenga proprio tramite servizi di messaggistica istantanea crittografati.

Insomma, nonostante sia in gioco la sicurezza di milioni di persone, sembra proprio che a Facebook non siano pronti a fare un passo indietro. D’altra parte sembrano in molti ad essere d’accordo con i dirigenti del social network; infatti, avendo accesso ai messaggi, probabilmente i terroristi si metterebbero subito alla ricerca di altri programmi tramite i quali poter comunicare liberamente.

[fonti articolo: spaziogames.it, leonardo.it, everyeye.it]

[foto: whatsapp.com]