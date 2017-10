iPhone 8 Plus difettuosi: la batteria si gonfia e esplode

Sono servite diverse segnalazione provenienti da tutto il mondo per far sì che un caso isolato diventasse di portata mondiale. Il fatto ruota intorno alle evidenti disfunzioni delle batterie dello smartphone Iphone 8 Plus che esplodono.

Le cause di tale malfunzionamento sono ancora ignote ma la casa produttrice del noto telefono ha ammesso che il problema esiste riconoscendone il difetto. Si tratta di pochi casi che tuttavia destano preoccupazione sia per i produttori che per i clienti. Infatti soltanto in 12 smartphone si è registrato che la batteria, dopo essersi gonfiata, è esplosa causando il distacco del display. Gli episodi sono avvenuti in varie nazioni come. Grecia, Taiwan, Canada, Giappone e Hong Kong. Sulla rivista MacRumors il portavoce del colosso Apple ha dichiarato che i tecnici sono stati messi all’opera per individuare le cause del difetto.

Secondo quanto finora è emerso l’esplosione potrebbe essere stata causata da un eccessivo accumulo di gas all’interno della batteria stessa, poiché tutti i modelli rotti avevano lo stesso identico problema: cioè lo schermo era staccato e annerito. Si trattava in ogni caso di cellulari appena acquistati e quindi la causa del disagio non potrebbe essere rinvenibile nell’usura della batteria.

In ogni caso, nonostante il disagio di alcuni acquirenti, non si sono registrati danni ingenti a cose o persone. Infatti l’esplosione interna viene evitata dallo schermo che si solleva, altrimenti i danni sarebbero stati molto più sostenuti e avrebbe comportato il ritiro di questo modello. Infatti un caso più grave è stato quello che ha comportato il ritiro dal mercato del modello Samsung Galazy Note 7. Questa azienda ha dovuto ritirare tutti i prodotti venduti, sostituirli e ha dovuto sospendere la produzione generando una grave perdita per l’azienda. La produzione delle batterie del modello Iphone 8 Plus era stata subappaltata alla cinese ATL, nota proprio per la realizzazione delle batterie del modello sfortunato della Samsung, proprio quello sotto accusa e ritirato.

Tutti i telefoni in questione sono stati ritirati e ora si trovano sotto osservazione nell’azienda della grande mela per capire cosa non ha funzionato e quali sono state le cause del difetto. Anche se non è accaduto nulla di grave si tratta di un piccolo smacco della nota azienda che produce smartphone di nuova generazione e che vanta conoscenze in tecnologie sempre più avanzate.

