Iphone 8: spuntano nuove foto, ma saranno vere?

L’uscita di ogni oggetto tecnologico a marchio Apple è preceduta da un hype pazzesco: questo aumenta ancor di più quando si parla dell’iPhone, padre di tutti gli smartphone moderni, che nel corso degli anni è diventato un vero e proprio oggetto del desiderio.

L’uscita dell’ultimo Samsung Galaxy S8 ha fatto invecchiare improvvisamente tutti i telefoni, grazie a un design estremamente moderno e all’incredibile schermo da 5,8”. Per non perdere terreno, sembra proprio che l’iPhone 8 adotterà, forse implementandole e migliorandole, alcune delle caratteristiche già presenti sullo smartphone concorrente. Ma come sarà questo nuovo iPhone? Difficile da dire, le sue specifiche ancora non si conoscono del tutto, fatto sta che alcune foto hanno cominciato a girare su internet, grazie al sito Bgr: pare infatti che i giornalisti della testata online siano riusciti ad entrare in possesso di un mock-up, vale a dire una sorta di modellino non funzionante che prefigura le forme del prodotto finito.

Il nuovo smartphone non sembra presentare un tasto home fisico, mentre è quasi certo lo schermo edge-to-edge. Quasi certa anche la presenza della fotocamera doppia, presente ormai su moltissimi device di fasce di mercato anche più basse. Non è certa invece la quantità di megapixel che andranno a comporre le foto al momento dello scatto.

Sempre dal mock-up si può chiaramente notare come non vi sia alcun ingresso jack per le cuffie: i possessori di iPhone7 sapranno già che la compagnia americana ha deciso di utilizzare solamente auricolari wireless. Nonostante le foto, comunque, sono in molti gli utenti che si interrogano sulla loro veridicità e su quanto questa sorta di prototipo possa effettivamente somigliare alla versione definitiva.

Tra le altre novità possibili, figurano lo schermo Oled -di gran lunga migliore per nitidezza e profondità dei colori rispetto all’LCD-, la telecamera anteriore nascosta nello schermo e la ricarica senza fili.

Insomma, anche questo prodotto marchiato Apple è riuscito nell’impresa di far parlare di sé con ampio anticipo. D’altra parte l’uscita di un iPhone è sempre accompagnata da una grande curiosità che investe un po’ tutti. L’unica cosa sulla quale possiamo già fare previsioni è il prezzo: statene certi, quello sarà molto salato.

[fonti articolo: corriere.it, corrierecomunicazioni.it, mirror.co.uk]

[foto: corriere.it]