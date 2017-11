iPhone X: il nuovo prodotto Apple è pronto a fare il suo ingresso

iPhone ics? No, chiamatelo iPhone “dieci” e sappiate che, secondo la casa di Cupertino, l’ultimo arrivato riscriverà la storia degli smartphone. Ma perché iPhone 10? Il nome deriva dal fatto che esattamente 10 anni fa usciva il primo iPhone. Il primo device telefonico prodotto da Apple cambiò definitivamente il modo di produrre telefoni cellulari e da allora il mondo non è stato più lo stesso.

Ma cos’ha di nuovo questo iPhone X? Molto: a partire da uno schermo oled, wide senza bande laterali da 5,8 pollici. A questo segue la tecnologia per il riconoscimento facciale, che manda in pensione il “vecchio” sistema di riconoscimento tramite impronta digitale: da Apple fanno sapere che non ci sarà modo che il telefono sbagli e le prime prove online sembrano dar ragione all’azienda creata da Steve Jobs. Ottime come sempre le fotocamere: sia posteriormente che anteriormente troviamo lenti da 12 megapixel che promettono scatti da urlo.

I video invece? Saranno girati in 4K e 60 fotogrammi al secondo: davvero impressionante.

Altre chicche riguardano la ricarica, completamente wireless e la batteria, che promette prestazioni a dir poco notevoli: c’è chi parla di durate superiori alle 15 ore di utilizzo; non solo, la ricarica a cui facevamo riferimento prima dovrebbe anche essere super rapida (siamo nell’ordine del 50% in appena mezz’ora di tempo).

Tutto bello dunque: sì, sempre che siate disposti a sborsare la bellezza di 1189 euro per la versione da 64 gigabyte, che salgono a 1359 per quella da 256. Insomma, un gioiellino che farà la felicità solamente di chi potrà permetterselo. Ma siamo certi che in molti saranno pronti a rinunciare a tante altre comodità, pur di avere tra le mani il nuovo iPhone X.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, repubblica.it]

[foto: arstechnica.com]