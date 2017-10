Scegliere un’adsl non è sempre una cosa facile dato che vi sono in commercio molte compagnie che offrono servizi differenti e compararle tutte potrebbe essere alquanto difficoltoso. Bisogna comunque puntare su un servizio affidabile, sicuro e veloce che permetta anche di avere un costo ragguardevole. Ecco le migliori offerte Adsl:

1. Telecom Italia

Tra le varie compagnie telefoniche Telecom Italia offre il servizio di Tim smart fibra plus che include internet, telefono, pay tv e sim mobile a soli 24.90 euro, con una velocità di 100 mb. L’attivazione è gratuita e include anche il modem a 3,90 euro al mese per 48 mesi. Dopo il cinquantaduesimo rinnovo il costo del servizio è di circa 39,90 euro.

2. Vodafone

Un’altra offerta conveniente è quella di Vodafone che con iperfibra family propone internet, telefono e sim dati a 25 euro al mese per 12 mesi, dopo si pagherà 30 euro. Il modem è incluso nel prezzo e le chiamate sono illimitate. L’attivazione è di soli 4 euro se viene mantenuto il servizio per almeno 48 rinnovi.

3. Linkem

Anche Linkem propone un servizio che include internet super veloce, a 20 Mb a soli 24,90 euro al mese per sempre, incluso il canone mensile del modem. L’attivazione costa circa 50 euro e non comprende il servizio di telefonia.

4. Sky

Coloro che invece vogliono attivare un servizio adsl e pagare con carta di credito vi è l’offerta di Sky e fastweb che al 20,90 euro al mese consente di avere internet a velocità di 1000 Mb e la pay tv. Dopo l’ottavo mese il costo del servizio completo è di circa 54,85 euro.

5. Fastweb

Un’altra tariffa da prendere in considerazione è quella di Fastweb con internet ultrafibra che a 24,95 euro al mese consente di avere internet a velocità di 1000 Mb, l’attivazione gratuita e il modem incluso. Dopo il tredicesimo rinnovo il costo mensile è di 29, 95 euro.

Naturalmente prima di attivare qualsiasi abbonamento è preferibile contattare gli operatori e verificare la copertura di rete, oppure molte compagnie offrono il servizio di verifica direttamente online collegandosi al sito. sarà sufficiente inserire la via, il codice di avviamento postale e la provincia per sapere se un determinato contratto può essere stipulato. In ogni caso per avere maggiori chiarimenti si può contattare l’operatore.

[Foto: www.keyforweb.it]