L’uscita del nuovo iPhone 8 verrà posticipata?

Il mondo degli smartphone è in continua evoluzione: ogni giorno escono modelli nuovi, app dedicate e gadget di ogni genere, per fare felici gli appassionati di telefonia. L’uscita dell’ultimo Samsung Galaxy S8 ha fatto invecchiare lo stile di tutti gli altri, iPhone 7 incluso.

Se siete appassionati della Apple, però, saprete che i tecnici sono in direzione d’arrivo per il rilascio del nuovissimo iPhone 8, uno smartphone che, già prima di uscire, sta facendo parlare molto di sé. Vi chiedete il perché? Beh, intanto perché tutti i prodotti di casa Apple sono sempre accompagnati da un hype incredibile da parte della clientela (detrattori inclusi, non negatelo), secondo poi perché lo stile potrebbe rappresentare, finalmente, un deciso passo avanti, con lo schermo che occuperà quasi tutto il frontale del device, riducendo quindi i fastidiosi bordi.

Pare però che, a causa dell’implementazione di una specifica, la presentazione ufficiale dello smartphone potrebbe slittare di un poco. C’è già però chi crede che, con buone probabilità l’uscita non sarà posticipata e che tale feature verrà implementata con calma dai tecnici e proposta sulle versioni S e Plus che sono già attese sul mercato.

Di questa feature ancora non si sa granché ma pare possa riguardare il sistema di riconoscimento delle impronte digitali.

Fanatici di Apple siete stati avvisati: se la febbre per l’attesa dell’iPhone 8 sta già cominciando a salire, cercate di tenerla a bada, perché forse dovrete aspettare. Per tutti gli altri, non cercate di nascondere la curiosità, sappiamo perfettamente che non vedete l’ora di scoprire tutto quel che c’è da sapere di questo nuovo fuoriclasse della telefonia.

