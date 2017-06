Microsoft mostra i muscoli e presenta la nuova Xbox One X

Negli ultimi 20 anni, il mercato delle consolle ha subito una netta impennata: oggi il fatturato dei videogiochi viaggia su cifre da capogiro, grazie ad un numero sempre crescente di appassionati; d’altra parte le varie Xbox e Playstation, nel corso del tempo, sono diventate delle vere e proprie attrazioni per grandi e piccini.

Con l’avanzamento della tecnologia, questi oggetti del desiderio hanno raggiunto livelli impensabili fino a poco tempo fa: l’ultima evoluzione in fatto di consolle è rappresentata dalla Xbox One X. Alla Microsoft hanno voluto fare le cose davvero in grande: la nuova Xbox, infatti, potrà leggere giochi in 4K (ne saranno pronti circa 40 entro l’arrivo del prossimo anno e riusciranno a soddisfare qualsiasi tipo di palato), grazie a una potenza generale aumentata del 40% rispetto a qualsiasi altro dispositivo per videogiochi presente oggi sul mercato.

Naturalmente la compatibilità sarà garantita anche per i giochi non disponibili in 4K. Il design rimane quello classico, minimalista ma tutt’altro che noioso; la macchina avrà a disposizione la bellezza di 12 giga di Ram e avrà un processore Scorpio Engine di derivazione AMD. L’hard disk avrà 1 terabyte di memoria disponibile, sul quale potrete caricare i vostri giochi.

Tutto questo ben di Dio non avrà comunque un prezzo proibitivo: secondo i primi dati, la nuova Xbox non dovrebbe costare più di 499 euro, una somma decisamente adeguata alla bontà del prodotto, anche in considerazione dei costi delle consolle odierne. Insomma, Microsoft questa volta non s’è davvero risparmiata: noi non vediamo l’ora di provare questo nuovo gioiellino. E voi?

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, corriere.it, webnews.it]

[foto: ilsole24ore.com]