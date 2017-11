Naviga più Veloce: Passa alla Fibra Ottica

Con la Fibra Ottica si può navigare in tutta velocità e senza interruzione approfittando di numerose tariffe. In questo modo non si perde potenza anche quando sono collegati contemporaneamente più dispositivi mobili e fissi. I costi sono variabili a seconda dei gestori e prima di effettuare un contratto è necessario verificare che copertura.

Un’offerta molto conveniente per l’ottimo rapporto qualità-prezzo è quella di Vodafone, con la promozione Iperfibra che a soli 20 euro al mese permette una navigazione fino a 100 Mb in download. Nel costo mensile è incluso anche il modem e il sevizio per il telefono fisso. L’attivazione è completamente gratuita e il prezzo è bloccato per sempre. Infatti in questo caso non sono previsti aumenti dopo un anno.

L’offerta di Wind Infostrada è invece chiamata WindHome Infostrada Fibra e con 19.90 euro al mese include una navigazione veloce, modem e telefonate. Il prezzo è bloccato per due anni, trascorsi i quali si pagherà un canone di 48 euro al mese. Nel prezzo sono incluse anche le chiamate verso cellulari e verso rete fissa con lo scatto alla risposta di 18 centesimi. Anche in questo caso l’attivazione è completamente gratuita.

3Fiber Fibra è la tariffa della compagnia 3 che propone due opzione, 100 o 1000 MBPS a 19,90 euro al mese per sempre. È incluso anche, oltre ad internet, il servizio telefonico di rete fissa con chiamate verso fissi e mobili, e una sim mobile che include 1000 minuti di chiamate verso tutti, 200 sms e 2 GB di internet. Il costo del modem è incluso nel prezzo solo per il primo anno, dopo si pagherà 4 euro ogni 4 settimane.

Fastweb propone invece internet fibra con una velocità di 200 Mbps di download a 24,95 euro ogni 4 settimane. L’attivazione è gratuita e il modem è incluso. Il prezzo è bloccato solo per pochi giorni, dopo si avrà lo stesso servizio a 29,95 euro. Nel prezzo è incluso anche un regalo a scelta tra Now Tv e xBox Live gratis per sei mesi.

L’offerta di Tim è TimSmart Fibra + che con 24,90 euro ogni quattro settimane comprende sia internet veloce a 300 Mbps in download, che il servizio di telefonia fissa con chiamate illimitate verso fissi e cellulari con 18 centesimi di scatto alla risposta. Il prezzo è bloccato solo per 4 anni, dopo il canone sarà di 39,90 euro. Pagando circa 2,90 euro in più al mese si può avere anche il decoder Tim Vision mentre il modem ha un costo mensile di 3,90 euro.

