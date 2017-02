Nessuno è al sicuro: i metodi utilizzati per spiare online

Riccardo Meggiato, autore di Spia nella rete – Manuale delle indagini digitali, ha scritto un saggio in cui analizza tutte le possibilità che l’internauta ha di poter individuare una persona in base alle tracce evidenti che essa lascia sul web. Uno studio davvero affascinante che s’interroga su quali siano i confini della privacy e su quanto i contenuti e le informazioni che rilasciamo in giro su Internet diventano appannaggio di tutti.

Nel suo manuale Meggiato parte da una considerazione: potrai predisporre il tuo browser e impostare le più rigorose opzioni di privacy ma, nonostante ciò, qualcosa del tuo passaggio rimane. Anche per quanto riguarda i social, pur con le procedure e i filtri creati ad esempio su piattaforme come Facebook, diventa davvero difficile tutelarsi dai “curiosi” del web.

Una delle notizie che Meggiato fornisce nel suo libro è che anche noi possiamo, a nostra volta, accedere a questo tipo d’informazioni, seguendo un metodo rigoroso. L’autore parte dal presupposto che qualsiasi utente e individuo che usa la rete non potrà rinunciare all’esibizione di alcuni dati personali che possono divenire delle vere e proprie “orme digitali” se si sa come cercarle. E per chi ha voglia di indagare.

Innanzitutto bisogna puntare le ricerche sul web, organizzare una sorta di lavoro e catalogare solo le informazioni che potranno essere utili. Per questo tipo di indagini bisogna essere motivati: Meggiato, infatti, non s’interroga se sia giusto o sbagliato agire contro la privacy di un utente, ma fornisce degli strumenti per analizzare il nostro modo di connetterci e rilasciare informazioni.

Se una persona ha imposto una privacy attenta e calibrata, ciò significa che forse ha qualcosa da nascondere. Un assioma curioso ma che corrisponde a una verità assoluta, perché, a differenza di chi utilizza i social network in modo pubblico, quindi dando la possibilità a chiunque di accedere alle sue informazioni private e ai post che condivide, quelli che mantengono un maggior riserbo sono i “casi” più complicati da seguire. In sostanza chi ama la privacy è una persona che vuole avere il controllo su quanto è possibile ricavare dal suo profilo.

Meggiato analizza i software-spia che si possono utilizzare per accedere a dati importanti, inseriti in file appositi e diffusi via e-mail. Ma anche programmi in grado di carpire ogni tipo d’informazione dal computer della presunta vittima, comprese le procedure di accesso ai suoi social network. S’intuisce che l’argomento trattato, ossia spiare dal web, rischi di diventare un boomerang per chiunque, ma soltanto conoscendo la materia potremo tutelarci. E ammettiamolo pure: in quest’era digitale c’è davvero qualcuno che possa sentirsi al sicuro?

[Foto: Diario per non dimenticare]