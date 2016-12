Nintendo Classic Mini SNES ritorna?

Forse gli appassionati videogamer potranno rivedere la riedizione di giochi quali The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid, Final Fantasy VI, Donkey Kong Country, Super Mario Kart. Questi e molti altri titoli potrebbero, infatti, tornare in commercio grazie ad una versione mini del Super Nintendo Entertainment System (conosciuto anche con l’acronimo SNES). Nel periodo di massima diffusione, il SNES, toccò quasi 50 milioni di esemplari venduti.

Soltanto il mese scorso, Nintendo ha lanciato, e con successo, il Classic Mini NES con ben trenta giochi e in molti pensano che sia in arrivo anche una riedizione di SNES. Il Super Nintendo Entertainment System (spesso abbreviato in Super Nintendo, Super NES o SNES) è stata una console di successo per videogiochi a 16 bit realizzata da Nintendo e succeduta al Nintendo Entertainment System (NES). In Europa è arrivata nel 1992 ed ha subito preso piede con la pubblicazione di Super Mario World, quarto capitolo della celebre saga: “si trattava di un titolo innovativo per l’epoca, e il popolare personaggio, gli ambienti vivaci e colorati e i nemici originali immergevano il giocatore in un mondo mai visto prima. In Occidente fu invece attesa in maniera particolare la conversione di un gioco cult del periodo: Street Fighter 2”.

