Nokia 150: ecco il nuovo prodotto della casa finlandese

Per moltissimi anni, a cavallo tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, Nokia era il marchio più importante per quanto riguardava la telefonia mobile. Dopo l’avvento degli smartphone, però, la casa non è più riuscita a mantenere standard di vendite altissimi, nonostante la serie N avesse venduto piuttosto bene.

Per rilanciare il marchio (la serie Lumia è passata in mano a Windows), HMD ha deciso di presentare per primo il Nokia 150, telefono ultra economico, che si rifà ai vari 3310, 3330 e simili. Le caratteristiche tecniche? Schermo a bassa risoluzione (ma pur sempre a colori), fotocamera con flash al LED (probabilmente a bassa risoluzione anche in questo caso), radio FM integrata, possibilità di leggere gli MP3, classico tastierino numerico e supporto per microSD. Il pezzo forte? Di certo il prezzo: negli Stati Uniti il telefono sarà in vendita a 26 dollari, davvero concorrenziale.

A partire dal 2017, comunque, Nokia tornerà a proporre anche telefoni di fascia più alta, smartphone di ultima generazione, che dovrebbero competere con altri brand più specializzati. Importante novità riguarderà il sistema operativo: Nokia dice infatti addio al vecchio sistema di Windows, per affidarsi a un più classico android, che dovrebbe rendere i prodotti finlandesi più concorrenziali.

Insomma, un primo assaggio, questo, che sa tanto di nostalgia e che conquisterà sicuramente il cuore di molti.

