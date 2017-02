Nokia: il 3310 pronto a tornare sui mercati

C’è stato un tempo, ad inizio 2000, in cui la Nokia era il più grande colosso telefonico del mondo. Ragazzi e ragazzini del tempo bramavano tutti un oggetto: il 3310. Più che un telefonino, un vero e proprio status symbol, un gadget da dover possedere. Le sue caratteristiche? Lontanissime da quelle dei modelli di oggi: eppure c’erano di modi per divertirsi, tra suonerie componibili e giochi (qualcuno ha detto Snake?). Non solo: il 3310 sembrava davvero essere indistruttibile, resistente com’era agli urti; per di più aveva dalla sua una durata della batteria davvero fenomenale. Il successo di tale telefono fu a dir poco incontenibile: in cinque anni furono venduti qualcosa come 136 milioni di 3310.

La storia recente la sappiamo tutti: Nokia, con l’avvento degli smartphone, ha perso terreno e nel 2013 è stata costretta a vendere la divisione consumer a Microsoft, che precedentemente forniva all’azienda finlandese e il software per i prodotti di telefonia. Poi l’annuncio: Nokia tornerà, ma con un nuovo sistema Android e gli smart saranno costruiti sotto licenza Hmd Global. Prima di gettarsi nuovamente nel mercato della telefonia ultratecnologica, però, c’è tutto il tempo per fare un salto indietro e riproporre il 3310: in una veste tutta nuova, è vero, ma senza snaturarne l’essenza. Le differenze stanno nello schermo più grande e a colori ma non “touch”, non avrà una connessione a Internet (per fortuna), sarà dotato di una fotocamera e dell’immortale Snake. Il prezzo di lancio? A dir poco concorrenziale: si parla infatti di costi attorno ai 50 euro. La batteria, vista la semplicità dell’oggetto in questione, promette prestazioni da urlo: 22 ore di autonomia in chiamata e più di 30 giorni in stand by. Sì, avete proprio letto bene, 30 giorni: riuscireste a pensare a uno smartphone moderno in grado di durare così tanto?

Insomma, se siete nostalgici, questo nuovo 3310 non potete farvelo scappare: il prezzo è estremamente allettante, le caratteristiche tecniche anche. Un salto indietro nel tempo non potrebbe che farvi bene!

