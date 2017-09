Novità iOS 11: in arrivo il nuovo sistema operativo di Apple

Che si sia appassionati o meno del mondo creato da Steve Jobs, c’è da riconoscere che ogni volta che la Apple da vita a qualcosa di nuovo, la curiosità è tanta.

Dopo l’iPhone7 (e la relativa versione S), erano in molti a chiedersi come sarebbe stato l’iPhone8. Il device, che non dovrebbe avere alcun tipo di cornice, è pronto a fare il suo ingresso con una novità davvero gustosissima: il nuovo sistema operativo iOS 11.

Tale SO sarà disponibile non solo per l’ultimo arrivato, ma anche per tutti gli iPhone 7, per i 6 e per il 5S, oltre che per svariate tipologie di iPad e per l’iPod touch di sesta generazione. Tra le novità di questo iOS11, la possibilità di controllare le principali funzioni dal control centre, così da rendere l’utilizzo del vostro gadget elettronico Apple preferito ancor più semplice. Vi è anche un’altra importantissima novità, ossia quella riguardante l’introduzione di un file manager, che fino ad ora era sempre mancata; sarà inoltre possibile scannerizzare i documenti, grazie ad una nuova funzione dell’applicazione Note.

Con un occhio attento alla sicurezza stradale, Apple ha deciso di dotare questo nuovo sistema operativo di uno strumento grazie al quale, mentre si è alla guida, non si possono ricevere alcun tipo di messaggio o notifica dai vari social network. Tale strumento si chiama “Non disturbare”.

Nella finestra “Oggi” dell’Apple Store verranno visualizzate tutte le migliori app disponibili, siano esse gratis o a pagamento. I miglioramenti generali riguarderanno anche la fotocamera: Apple promette fotografie ancora più dettagliate e di migliore qualità, in qualsiasi situazione esse vengano scattate.

Altre novità riguarderanno infine Mappe, Siri (l’assistente vocale di Apple) e tante, tante altre piccolezze, che dovrebbero rendere il nuovo sistema operativo davvero competitivo.

Insomma, siete stati avvisati, che siate amanti o meno del brand di Cupertino, sappiate che questo iOS 11 rappresenterà un netto passo in avanti nel mondo dei sistemi operativi per smartphone e tablet.

[fonti articolo: corriere.it, pagamentidigitali.it]