Offerta Microsoft: 200 euro di sconto per chi acquista un nuovo PC

Per tutti quelli che intendono cambiare il proprio notebook, Microsoft ha in serbo un’offerta davvero interessante per i suoi clienti. Acquistando un computer con sistema operativo Windows 10 e processore Intel dal valore di mercato di almeno 500 euro, si potrà ottenere uno sconto di 200.

L’iniziativa pubblicizzata da Microsoft con l’hashtag #cambiainmeglio è valida fino al 23 novembre e non oltre questa data. L’azienda di Redmond intende rilanciare il settore dei notebook e, per questo, presso i numerosi rivenditori autorizzati, si potrà acquistare un portatile moderno usufruendo di un notevole sconto sul prezzo, ma dando comunque in permuta quello vecchio.

Lo sconto di duecento euro, che Microsoft ricaricherà direttamente su conto corrente trenta giorni dopo la convalida della richiesta, si può ottenere mediante delle istruzioni da compilare in un form che sarà online a partire dal prossimo 16 novembre.

Terminato questo passaggio, il cliente dovrà premunirsi di consegnare il computer da rottamare spedendolo a uno degli indirizzi che riceverà via e-mail. Inoltre, dovrà fornire altre informazioni: dal modello e numero di serie del PC nuovo che intende acquistare, una scansione chiara del prodotto e il prezzo d’acquisto.

Lo sconto di 200 euro si potrà applicare anche per l’acquisto del nuovo Surface PC Pro e, pure in questo caso, bisogna restituire il PC vecchio. Con questa operazione Microsoft, oltre a invogliare i propri clienti a comprare i suoi ultimi dispositivi elettronici, potrà utilizzare i modelli rottamati per riciclarne i pezzi in modo da predisporli per altre funzioni.

L’offerta è sta pubblicizzata anche sui volantini di tutti i punti venditi appartenenti al circuito MediaWorld. Con questa iniziativa Microsoft si dimostra molta attenta alle promozioni, smentendo le voci di quegli scettici che ritenevano la società fondata da Bill Gates incapace di gestire il mercato.

Oltre al lancio della nuova versione della console Xbox One X, Microsoft intende rendere ancora più capillare la diffusione del sistema operativo Windows 10 e di tutti i suoi pacchetti esclusivi. La concorrenza di Apple e di altri grandi del settore ha indotto l’azienda di Redmond a puntare su promozioni alternative.

Lo sconto di 200 euro, in tempi di crisi come quelli in cui viviamo, può essere davvero un incentivo all’acquisto di un nuovo notebook. Ma questa operazione va a unirsi a un’altra, avvenuta tempo fa, che consentiva agli studenti di ricevere una copia del pacchetto Office gratis. Sarà solo grazie a iniziative di questo genere che Microsoft potrà guardare serenamente al futuro.

[Foto: www.01net.it]