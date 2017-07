Samsung: gli utili record la avvicinano sempre più alla Apple

Samsung e Apple sono i due giganti della tecnologia: non si parla solamente di telefonia, ma di gadget elettronici più in generale. Certo gli smartphone di entrambe le multinazionali sono tra i più acquistati: l’iPhone 7 rimane uno status symbol, ma il Samsung Galaxy S8 ha fatto improvvisamente invecchiare di 10 anni tutti gli altri telefonini sul mercato, incluso il prodotto di casa Apple.

Tra microchip elettronici e smartphone, quest’anno l’ha spuntata Samsung: l’azienda coreana ha avuto un fatturato di 9,7 miliardi di dollari, un vero e proprio record, che ora la avvicina pericolosamente alla Apple. Se la cifra dei ricavati in sé potrebbe lasciare indifferente qualche lettore, vi basti sapere che, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, l’aumento è stato addirittura dell’85%. Il tutto è avvenuto nonostante una gravissima crisi legata ai fatti che hanno riguardato il vicepresidente dell’azienda, Lee Jae-yong, arrestato per corruzione. Inoltre la Samsung ha dovuto coprire i costi del ritiro dal mercato del Samsung Galaxy Note 7: si parla, in questo caso, di circa 5 miliardi di dollari.

Dall’altra parte dell’oceano, il colosso di Cupertino, il cui creatore fu Steve Jobs, non ha comunque guadagnato poco: si parla infatti di cifre nell’ordine degli 8.2 miliardi di dollari fatturati in un anno.

Insomma, la forbice che divideva Apple e Samsung si sta lentamente, ma inesorabilmente, riducendo: i coreani sembrano finalmente pronti a prendere il largo e a superare la concorrenza americana. Che il passaggio di testimone alla guida del mondo tecnologico possa già avvenire alla fine del 2017? Vedremo.

