Telegram e Whatsapp: c’è una falla nel sistema di sicurezza?

Telegram e Whatsapp sono due delle applicazioni per messaggistica istantanea più di moda, utilizzate e scaricate in tutto il mondo. La possibilità di inviare messaggi in tempo reale senza spendere soldi ha decretato il successo di entrambe le app, che però sembra abbiano avuto un grave problema di sicurezza in questi giorni.

La Check Point Software Technologies ha infatti scoperto che entrambi i programmi sono stati attaccati da qualche hacker che, tramite un videoclip o un’immagine, inviava un malware che attaccava i profili (con relativi dati sensibili) degli utenti. Tale problema si è presentato, fortunatamente, solo sulle versioni PC, poiché la falla nel sistema di sicurezza riguardava i client web. Il bug è stato scovato dagli esperti la scorsa settimana e i tecnici di entrambi le app si sono subito messi al lavoro per poter trovare una risoluzione rapida ed efficace, che potesse al contempo mettere fine a questo fastidioso problema. Nel giro di poco tempo sono state rilasciate nuove versioni dei client web sia di Whatsapp che di Telegram.

Oded Vanunu della Check Point ha dichiarato “Questa nuova vulnerabilità espone centinaia di milioni di utenti WhatsApp Web e Telegram Web al rischio di vedersi sottrarre il proprio account”, il che dimostra che, nonostante gli enormi passi avanti fatti, la vulnerabilità su Internet è sempre dietro l’angolo. Fate dunque sempre la massima attenzione, perché in questi casi la regola dell’uomo avvisato mezzo salvato vale sempre.

