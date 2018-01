Tutto sui weekend e i ponti festivi di questo 2018

L’anno nuovo è appena cominciato ma milioni di italiani già sono impegnati a controllare il calendario in vista dei più “papabili” ponti di questo 2018. Una serie di giorni che, nei prossimi dodici mesi, si potranno aggiungere alle ferie programmate e con cui si potranno allungare le proprie vacanze.

Il 2018, però, inizia con una nota negativa per gli appassionati di ponti, questo perché l’Epifania capiterà di sabato, impedendo quindi di prolungare le ferie. Ma anche il prossimo 2 giugno, festa della Repubblica, e l’8 dicembre, giornata in cui si celebra l’Immacolata, capiteranno di sabato. Una vera doccia fredda per quanti avrebbero voluto utilizzare queste ricorrenze per guadagnare qualche giorno di vacanza in più.

Ma è il mese di aprile del 2018 a garantire una maggiore possibilità di fare ponti. Per esempio con l’Anniversario della Liberazione: il 25 aprile, infatti, cadrà di mercoledì, e si potrà quindi collegare questa celebrazione al 1° maggio, che capiterà di martedì. Una settimana di ferie, dunque, una vera e propria mini vacanza che, di certo, milioni di italiani utilizzeranno.

Spostandoci qualche mese in avanti il Ferragosto offre molti spunti per fare ponte. Il 15 agosto cadrà di mercoledì e apre due scenari accattivanti per i vacanzieri: si potrà, infatti, iniziare le ferie l’11 e arrivare al 15, oppure cominciarle a Ferragosto stesso e protrarle fino a domenica 19. Cinque giorni continui, dunque, per chi ha voglia di staccare la spina e rilassarsi in una delle numerose località balneari presenti nella nostra penisola.

Novembre non è solo il mese dell’autunno e delle piogge, ma anche della celebrazione di Ognissanti, con il 1° che cadrà di giovedì, una giornata perfetta per organizzare un ponte fino a domenica. Per quanto riguarda il Natale, la Vigilia di lunedì consente di andare in vacanza già da sabato 22, e sfruttare undici giorni consecutivi a disposizione fino al 1° gennaio.

Quelli che abbiamo visto sono le ferie disponibili grazie a delle ricorrenze nazionali come l’Anniversario della Liberazione o il Natale, ma in varie regioni italiane ci sono ponti che si possono sfruttare in base alle tradizioni locali. Nella città di Napoli, ad esempio, si celebra ogni anno il culto di San Gennaro, con annessa liquefazione del sangue, che capiterà di mercoledì 19 settembre, una giornata che, però, non si potrà allungare ad altre. A Bari, invece, per San Nicola, l’8 maggio di martedì consentirà di andare in vacanza il sabato precedente.

Insomma, come abbiamo visto sono tante le occasioni per prolungare le ferie di qualche giorno e trascorrere momenti di relax insieme alla famiglia e alle persone che amiamo.

[Foto: www.today.it ]