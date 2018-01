Tv, stasera partono i nuovi episodi di X-Files su Fox

Questa sera i nuovi episodi di X Files. È dagli novanta che questa serie cult di fantascienza appassiona il pubblico con le avventure degli agenti Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson). Da questa sera ritornano entrambi in televisione con una nuova stagione e altri misteri da risolvere. L’appuntamento è alle ore 21 in prima visione su Fox, canale Sky 112, per dieci nuovi episodi, quattro in più della penultima stagione.

In onda il soprannaturale, gli alieni e le cospirazioni governative. La nuova stagione riparte da dove si era fermata la precedente, con Mulder in fin di vita a causa del virus spartan, una minaccia per tutto il mondo. In questa stagione i due agenti continueranno la ricerca del loro figlio William che, dopo essere scomparso, tornerà nella serie. I fan aspettano molte risposte che, da questa sera, potrebbero arrivare in prima visione su Fox, canale Sky 112, alle ore 21. Un appuntamento da non perdere, soprattutto perché questa è l’ultima stagione in cui apparirà Gillian Anderson. L’attrice di recente ha dichiarato il suo addio alle serie. Sarà vero o anche questo è un altro X-Files?

(Foto: MondoFox)