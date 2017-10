Dolomiti: Scopri le migliori offerte

Le Dolomiti affascinano sempre soprattutto nel periodo invernale quando le montagne sono ricoperte di neve e si può sciare e trascorrere dei momenti piacevoli di relax, e perciò sono una delle migliori destinazioni per l’Immacolata, Capodanno o per un fine settimana qualunque.

La parte più interessante di questi luoghi non è soltanto legata al paesaggio, ma anche ai servizi offerti, alla ristorazione di qualità a raffinata, ai tanti negozi per tutti i prezzi che popolano le vie dei paesi tipici e in alcuni periodi, come quello di Natale, vi sono dei mercatini caratteristici.

Su Trivago.it si possono acquistare dei pernottamenti a prezzi convenienti. Per esempio Spiaggia Residence e Casa Santa Maria, che si trovano rispettivamente a Riva del Garda e Folgaria, offrono camere d’albergo a partire da 60 euro a notte. Se invece si vuole puntare su alberghi più famosi, con maggiori lussi, si potrebbe optare per il Grand Hotel Savoia a Cortina d’Ampezzo che ha un costo molto più alto, ma che offre numerosi servizi (parcheggio, internet e spa). A Madonna di Campiglio l’hotel Miramonti propone le camere scontate del 45% nel periodo del ponte dell’Immacolata o nelle settimane di avvento. Altri Hotel possono essere cercati su Booking.com per trovare un posto che unisca servizi e prezzi ragionevoli. L’Hotel Martellerhof è stato valutato favoloso da altri utenti e per due notti ha un costo di circa 170 euro, colazione inclusa.

Altri siti che permettono di comparare i prezzi degli alberghi e di scegliere quelli che sono più convenienti o popolari è expedia.it. Qui è possibile fare una ricerca aggiungendo anche il volo, partendo dalla città più vicina. Ad esempio, coloro che partono da Brindisi e vogliono andare a Cortina durante la seconda settimana di dicembre, possono scegliere soluzioni a partire da 380 euro a persona per due notti, nell’hotel Villa Argentina. Coloro che prenotano in anticipo possono avere anche uno sconto fino 50%.

Per avere ulteriori informazioni, ci si può recare presso un’agenzia viaggi e scegliere un pacchetto completo. Alcune agenzie possono anche organizzare il viaggio in maniera personalizzata.

[Foto: www.narragansett.k12.ri.us]