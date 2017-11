Dubai: Scopri le migliori offerte

La città di Dubai è meta di numerosi turisti che si recano per scoprire le bellezze di questi posti. Prenotare con largo anticipo permette anche di avere un notevole risparmio in termini economici e trovare le migliori offerte di volo + hotel.

La città degli Emirati Arabi Uniti si raggiunge comodamente in aereo. Sui vari siti di comparazione di voli e alberghi si possono trovare anche ottime soluzioni per passare una settimana di relax. Ad esempio partendo da Roma vi sono tariffe di andata e ritorno di circa 400 euro. Mentre a Dubai, alcuni hotel che permettono di prenotare online offrono soluzioni a partire da 130 euro a notte a persona. Scegliendo una vacanza all inclusive è possibile trovare un notevole risparmio.

Nella città di Dubai vi sono tante cose da vedere, per questo sarebbe preferibile prenotare la propria vacanza per non meno di 3 giorni e così poter visitare le principali attrazioni. E’ d’obbligo infatti visitare il quartiere storico della città, Bur Dubai, dove vi sono numerosi souk che espongono merci tipiche, dove si respira il profumo orientale e tradizionale. Molto noto è il Gold Souk, pieno di gioiellerie con vetrine scintillanti. Anche il souk delle spezie, dove si trovano le fragranze tipiche di questo Paese orientale. Un salto necessario va fatto al Museo della città e alla Moschea di Jumeirah.

Se la Dubai storica è meravigliosa, quella moderna fa rimanere esterrefatti, con palazzi alti fino a 820 metri, come il Burj Khalifa e la Fontana luminosa che crea un gioco d’acqua e di luci magico. A pochi chilometri si trovano lunghe distese di spiagge bianche con acque limpide e cristalline come Jumeirah Beach. Occorre ricordare che la città di Dubai si trova proprio nel deserto. Un’esperienza da fare è guardare il tramonto proprio dalle dune che circondano la città. Sono organizzati dei tour proprio nel deserto per scoprire tutte le meraviglie di questi posti impervi e naturali. Nel momento in cui si va a scegliere l’albergo è meglio prenotarne uno che includa quanti più servizi possibile, come ad esempio il Wifi gratuito e la prima colazione inclusa nel prezzo. Alcune strutture alberghiere offrono anche dei parcheggi gratis per coloro che decidono di noleggiare un’auto per visitare meglio e più liberamente la città di Dubai.