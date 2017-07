Esodo estivo 2017: ecco le date da bollino rosso per agosto

Quest’estate un solo bollino nero. Sulle autostrade italiane, stando a quanto riportato dal sito web www.autostrade.it, ci sarà un solo bollino nero nel calendario delle partenze per l’estate 2017: sabato 5 agosto 2017. I bollini indicano ai viaggiatori la situazione generale del traffico previsto sulla rete autostradale italiana.

Agosto con pochi giorni critici. In agosto, sia l’esodo verso le località turistiche, che il rientro verso le grandi città, risulterà poco critico. Sono infatti pochissime le giornate con bollino rosso (traffico critico) e bollino giallo (traffico intenso). Gran parte delle giornate del mese per eccellenza delle partenze estive sono segnate con traffico regolare (ovvero bollino verde).

Diabolik e Eva contro l’utilizzo improprio dello smartphone alla guida. Autostrade per l’Italia, nel promuovere la cultura della sicurezza stradale, propone agli automobilisti il video “10 regole per viaggiare in autostrada”. Inoltre, quest’anno, è stato pubblicato anche il video “Distrazioni pericolose”, i cui protagonisti sono Diabolik e Eva, coppia storica del fumetto italiano. Il video ha l’intento di promuover la sicurezza stradale in relazione all’uso improprio dello smartphone mentre si è alla guida della propria vettura.

Cliccare il link www.autostrade.it per scaricare la mappa interattiva contenente i bollini con le previsioni di traffico per l’estate 2017. Buona partenza e buon viaggio!

(Foto: Il Post)