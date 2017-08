Estate 2017: vacanze per oltre 34 milioni di italiani

Estate 2017: vacanze per 34 milioni di italiani. Secondo l’indagine elaborata da Federalberghi sono oltre 34 milioni (+3,2%) gli italiani che andranno in vacanza questa estate (23,6, milioni sono maggiorenni e 8,1 minorenni). Rispetto allo stesso periodo del 2016 c’è un aumento del 3,2 per cento. Se andiamo poi a vedere dove i nostri connazionali passeranno le vacanze emerge che ben il 78,6% (oltre 27 milioni) resteranno in Italia (nel 2016 il dato si fermava al 74,5%). Il 21,2% si recherà invece in una località estera.

Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca parla di “bilancio positivo dei mesi di giugno e luglio” e per quanto riguarda “le previsioni relative ai mesi di agosto e settembre confermano che l’estate 2017 sarà caratterizzata da un’ottima performance”.

L’indagine stilata da Federalberghi descrive anche il tipo di vacanza scelto dagli italiani. La durata media della vacanza principale rimane stabile a dieci notti mentre la meta preferita dagli italiani è sempre il mare, scelto dal 68,3% del totale. In testa il mare della Penisola e delle due isole maggiori (quasi il 51%), mentre il 18% sceglie le coste delle isole minori. A seguire la montagna con il 10,0% delle preferenze, le località d’arte con il 5,8%, i laghi con il 3,2% e le zone termali con il 2,1%. Gli italiani che trascorrono le vacanze all’estero si recano soprattutto nelle capitali europeee (40,6%) e presso le località di mare (14,2%).

Agosto il mese preferito per le vacanze e l’albergo resta la struttura d’accoglienza più scelta. L’albergo risulta la struttura turistica preferita dagli italiani (27,6%, dato in rialzo rispetto al 27% registrato nel 2016). Dopo l’albergo, nella scelta del tipo di struttura d’accoglienza scelta, seguono la casa di parenti o amici (26%), la casa di proprietà (14,4%) e l’appartamento in affitto (12,8%). La spesa media complessiva per le vacanze (viaggio, vitto, alloggio e divertimenti) risulta in calo rispetto al 2016 (da 869 euro a 838 euro). Il giro d’affari è di 22 miliardi di euro (+ 2,2%).

(Fonte: Federalberghi)

(Foto: Nerverland.com)