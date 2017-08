Isole italiane: la miglior scelta per settembre

Questo 2017 sta facendo registrare temperature record con il caldo afoso che ha raggiunto ogni punto della nostra penisola. Secondo le ultime previsioni meteorologiche, l’estate continuerà fino al prossimo settembre, il mese ideale per trascorre qualche altro giorno di relax nelle migliori isole italiane.

La Sardegna resta, come sempre, una delle gemme balneari della nostra penisola. Molti turisti però non sanno che essa è circondata da un arcipelago di sette isolotti, tra cui quello delle Maddalene, che propone al vacanziere veri e propri scenari da favola. Promontori granitici, golfi, vegetazione mediterranea e spiagge incontaminate come quella di Caprera si possono visitare a settembre puntando su prezzi più convenienti e offerte low cost.

La Sicilia con le sue isole Eolie rappresenta un altro luogo d’incanto per chi ha ancora tempo e voglia di vacanze. Immersa nelle azzurre acque del Mar Tirreno, Lipari, ad esempio, è una pietra miliare della costa sicula e, oltre alle bellezze naturali, è famosa per il suo Museo Archeologico e per le spiagge di Acquacalda.

L’isola Vulcano, sempre in Sicilia, è un’alternativa interessante per chi, nel mese di settembre, vuole ritrovare il proprio benessere fisico. In questa meravigliosa isola, infatti, le sue antiche pozze termali sono famose per l’efficace supporto terapeutico che riescono a infondere al corpo.

Nelle prime settimane di settembre l’Isola d’Elba offre non solo alberghi e villaggi turistici dotati di ogni comfort, e a prezzi vantaggiosi, ma anche la possibilità di seguire numerose iniziative, dal trekking alle escursioni di tipo subacqueo nei pressi del meraviglioso “Relitto di Pomonte”.

Nell’Arcipelago Toscano è possibili visitare l’Isola di Pianosa, una località sperduta e disabitata che può diventare un interessante itinerario per le vacanze settembrine. Partendo da Piombino, si può raggiungere questa stupenda isola e trascorrervi una sola giornata, e visitare l’antica colonia penale o i numerosi resti delle varie ville romane disseminate sul territorio.

Tra le Isole Flegree, infine, Ischia è diventata una tappa obbligata grazie alla possibilità di prenotare delle ottime offerte last minute per il mese di settembre. Sono numerosi gli alberghi a tre stelle che consentono di prenotare una settimana intera e usufruire di tutte le meraviglie che questo luogo può offrire, dal cibo alla bellezza del suo mare.

Come abbiamo visto sono tantissime le isole italiane che permettono di utilizzare settembre come il mese ideale per una vacanza da trascorrere in compagnia dei propri cari o della persona amata.

