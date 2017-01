Le migliori città europee per il weekend: ci sono 10 italiane

Quale città europea vale la pena visitare nel 2017? Qual è la migliore per un weekend indimenticabile? Rispondere non è facile, ma nemmeno impossibile. Devono aver pensato a questo. I dati raccolti dalle piattaforme da turismo GoEuro e HomeToGo , hanno pubblicato uno studio in cui sono state analizzate oltre 2000 località in tutta Europa, per poi creare una Top 100 delle migliori destinazioni europee per il fine settimana.

La ricerca ha individuato 5 categorie principali: attività e attrazioni locali, vita notturna, alloggi, cibo e bevande, trasporti pubblici. Per ognuna di queste categorie è stato assegnato a ciascuna città un punteggio decimale da 0 a 5. Il giudizio non ha tenuto solo conto della qualità degli specifici servizi, ma anche della loro convenienza. I punteggi di ciascuna categoria, poi, sono stati messi insieme per dare a ogni città un punteggio generale e complessivo. Quest’ultimo punteggio totale, espresso in centesimi, ha determinato le posizioni nella Top 100 finale visibili su questa pagina di GoEur.

Risultato? La regina dei weekend in Europa è Barcellona, seguita da Praga e da Berlino. Le tre città sul podio, infatti, hanno totalizzato punteggi a dir poco alti: Barcellona 98,3/100, Praga 96,1/100 e Berlino 95,8/100. Per farlo, ovviamente, hanno prima avuto altrettanto successo in ciascuna delle 5 categorie. Berlino, ad esempio, ha conquistato 5 punti su 5 nella categoria “vita notturna”, mentre Barcellona si è aggiudicata 5 punti su 5 nel settore “cibi e bevande”.

E le destinazioni italiane? Sono 10 le città del Bel paese che sono entrate nella Top 100 finale. La prima delle italiane è la Capitale Roma, in 12’ posizione. Roma ha raccolto un punteggio complessivo di 77,1/100, grazie a un’ottima valutazione nei settori delle “attrazioni e attività” (4,8 punti su 5) e dei “cibi e bevande” (4,9 punti su 5). Seconda delle italiane è l’altra metropoli dello Stivale, Milano, che si è affermata in 21’ posizione, con un punteggio totale di 71,5/100. Nelle varie categorie, anche Milano si è fatta valere nel campo dei “cibi e bevande”, grazie a 4,1 punti su 5. Firenze si attesta, invece, in 31’ posizione, con 68,4/100, mentre Napoli segue in 61’ posizione, con 60,9/100, e Venezia in 67’ posizione, con 59,2/100 complessivi. Tutte e tre le città hanno raccolto punteggi medi nelle varie categorie, abbastanza da entrare in classifica ma non per scalare le prime posizioni.

La sola città italiana che abbia raccolto un punteggio pieno in una delle cinque categorie è Siena, che si presenta in 83’ posizione con 54,8/100, ma, soprattutto, con 5 punti su 5 nella categoria degli “alloggi”, che sono stati giudicati ideali nel loro rapporto qualità-disponibilità-convenienza. Nelle ultime 12 posizioni troviamo le altre quattro destinazioni italiane: Bologna (88’ posizione con 53,2/100), Pisa (92’ posizione con 50,9/100), Verona (93’ posizione con 50,4/100) e, a chiudere, Matera (97’ posizione con 44,3/100).

[Foto: Weekend Premium]