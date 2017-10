Le migliori offerte per visitare Budapest

Budapest è una città ricca di monumenti importanti, di svago e di divertimento che è l’ideale per trascorrere dei piacevoli momenti. Grazie ad importanti motori di ricerca si possono trovare degli alberghi a prezzo davvero vantaggiosi.

Su trivago.it si possono comparare prezzi e servizi di molti alberghi. Proprio qui si trova un famoso e lussuoso albergo chiamato Zrinyi Hotel le cui camere hanno un costo di partenza di circa 450 euro. Altri alberghi hanno dei costi inferiori come ad esempio l’Essential Hostel che a dicembre, per il ponte dell’Immacolata propone stanze a partire da 45 euro, con wi-fi gratis e colazione. Altre soluzioni intermedie sono quelle del Kempinski Corvinus Budapest valutato eccellente dagli utenti e situato in pieno centro storico, con viste molto suggestive.

Per poter andare a Budapest il fine settimana si può utilizzare anche Booking.com. Molti alberghi fanno ulteriori sconti per chi dovesse prenotare tramite questo sito. Spicca il Danubius Hotel Helia con le stanze circa 70 euro che si affacciano sul Danubio e sull’Isola Margherita. Il Danubius Hotel Arena è invece una struttura moderna e ha un costo di circa 90 euro a notte, colazioni inclusa e all’interno vi è la piscina e zone di ristoro.

Un altro sito molto importante per prenotare un viaggio a Budapest aggiungendo un pacchetto completo che includa albergo e volo è Expedia.it. Partendo dall’aeroporto più vicino si possono compilare i dati e ricercare le soluzioni migliori. Ad esempio una notte in Absolut City Hostel Budapest più il volo da Roma ha un costo di circa 190 euro a persona. Un opzione più lussuosa al centro della città è il Corinthia Hotel Budapest. Altre soluzioni convenienti e complete si possono trovare nelle agenzie dove si possono scegliere dei pacchetti completi includendo volo, noleggio dell’auto e strutture con esigenze differenti, soprattutto se si hanno bambini. Tramite l’agenzia si può decidere anche di prenotare una stanza in un albergo dove il personale conosca le lingue straniere e in particolare l’italiano.