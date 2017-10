Offerte e novità di voli ad Ottobre

L’estate è ormai finita ma l’arrivo dell’autunno non deve scoraggiare chi ama viaggiare e visitare nuove città. Perché anche per questo mese di ottobre sono tante le offerte e gli sconti che le compagnie aree hanno in serbo per i loro clienti.

Iniziamo con Ryanair che propone molti sconti vantaggiosi a chi ha intenzione di spostarsi nella nostra penisola ma anche in altre capitali europee. Per chi abita a Napoli o per chi si trova l’11 ottobre nel capoluogo campano, Ryanair offre un volo low cost verso Madrid a 35,69 euro.

Il 26 ottobre, invece, c’è un’offerta davvero conveniente che riguarda la tratta Milano-Bucarest: con 13,25 euro sarà possibile prenotare un aereo per la capitale rumena e visitare una delle città più affascinanti e ricche di storia dell’Europa dell’Est.

Ryanair ha in serbo anche altre proposte: da Roma è possibile prenotare un volo low cost di sola andata con destinazione Cracovia. Il costo del biglietto è di 42,83 euro, cui si devono aggiungere le spese per i bagagli, e la partenza è prevista per il 13 ottobre.

Anche Easyjet ha in serbo diverse sconti interessanti per i suoi clienti. Una di questa è Parigi Orly, un’offerta che consente di partire il prossimo 17 ottobre da Linate verso la capitale francese prenotando un biglietto a soli 26,75 euro. Si tratta di uno sconto che la compagnia intende riproporre anche nei mesi seguenti, ma al momento un prezzo così basso è previsto solo nella data indicata ed è rivolto soltanto a chi acquista almeno due ticket.

Un’altra offerta Easyjet da tenere in considerazione è quella che permette, sempre a due persone, di partire da Linate e giungere ad Amsterdam, capitale celebre per i suoi coffee shop. Il 25 ottobre, infatti, si può prenotare un volo a 43,92 euro, con una durata del viaggio prevista in due ore.

Air One, infine, propone dei prezzi imbattibili. Questa giovane compagnia applica delle tariffe molto più basse rispetto alla concorrenza e, durante il mese di ottobre, è possibile prenotare un biglietto per la tratta Milano-Timisoara spendendo solo 23,00 euro.

Per chi intende spostarsi nella nostra amata penisola Air One consente di valutare diversi voli low cost. E’ il caso della tratta Catania-Roma: nella settimana dal 24 ottobre al 6 novembre il viaggiatore può acquistare un biglietto spendendo la modica cifra di 19,00 euro.

Prima di prenotare è sempre consigliabile valutare bene le offerte di queste compagnie perché i prezzi possono subire dei leggeri aumenti rispetto a quanto riportato nella nostra guida.

