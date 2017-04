Pasquetta: 5 idee utili per trascorrerla al meglio

Pasquetta fuori porta. Una vecchia e consolidata tradizione è quella di passare la pasquetta non troppo lontano da casa, in località poco distanti dalle città o dalla propria abitazione, immersi nella natura e in compagnia di amici e ottime specialità preparate per l’occasione e con cui festeggiare. Un’idea semplice da organizzare e da mettere in pratica.

Pasquetta immersi nella natura: l’Italia dei parchi e giardini. Se siete amanti della natura e volete ammirare lo spettacolo della Primavera in fiore, tra i posti ideali in cui trascorrere la pasquetta ci sono i tantissimi parchi nazionali e regionali che, dalle Alpi alla Sicilia, rendono il nostro per davvero un bel Paese. Dai Castelli del Trentino e del Sud Tirolo, ricchi di storia e giardini preziosi come Castel Trauttmansdorff, vicino a Merano, con oltre 300.000 tra tulipani, narcisi, pratoline, viole, fino a scendere al parco regionale del Delta del Po in Emilia Romagna, da visitare con gite in barca, passeggiate in bicicletta e avvistamenti della fauna. Il cuore d’Italia offre la verde Umbria e il montuoso Abruzzo, con paesaggi degni di essere visti e percorsi con un sano trekking per godere appieno delle viste mozzafiato sui monti la cui neve inizia a sciogliersi e tutto torna a rifiorire dopo il freddo inverno. Link utili: www.grandigiardini.it – www.ilparcopiubello.it

Pasquetta al mare. Il mese di aprile porta con sé il ritorno del sole e dei primi bagni al mare. Se si ha a disposizione più giorni e si vuole staccare un po’ dal solito tran tran lavorativo, è possibile optare per un fine settimana lungo, al Sud della Penisola in località balneari. La scelta, in tal senso, è tra le più invitanti: dalle splendide coste liguri, con le Cinque Terre, alle coste della Toscana, alla riviera di Ulisse nel Lazio fino a scendere nella splendida costiera amalfitana. Per chi ha a disposizione più giorni, le coste della Puglia, della Calabria, della Sardegna e della Sicilia, meno affollate in questo periodo, offrono itinerari imperdibili e a costi decisamente più bassi che in alta stagione. Link utili: www.touringclub.it

L’Italia dei borghi più belli del mondo. L’Italia, si sa, è paese di poeti, santi, navigatori e dei borghi più belli del mondo. In tal senso, esistono guide specializzate online e cartacee, con le quali scoprire piccoli centri ricchi di storia, cultura, arte ed eccellenze gastronomiche. Basti solo pensare ai borghi marinari così come a quelli dell’entroterra: ogni regione ammalia il visitatore con i suoi borghi e le sue leggende. Per fare la scelta giusta, ecco una utile e pratica guida online (ne esistono anche in edizione cartacea): borghipiubelliditalia.it

Pasquetta del benessere. C’è poi chi desidera rilassarsi, dimenticare ogni cosa e trascorrere una giornata di puro relax immerso in acque termali, massaggi e saune. Consultate la guida www.termeitalia.info e fate la scelta che fa più al caso vostro.

Beni del patrimonio Fai da poter visitare: www.fondoambiente.it

(Foto: Booking.com)