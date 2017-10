Ryanair: l’Antitrust costringe l’azienda a chiarire la questione rimborsi

Per l’Antitrust, la compagnia aerea Ryanair dovrà chiarire quali siano le conseguenze “della cancellazione dei voli operata nei mesi di settembre-ottobre del corrente anno, in modo da consentire loro di acquisire piena ed adeguata consapevolezza. Sulla base di ulteriori elementi acquisiti, ha rilevato che la compagnia ha continuato a diffondere in modalità incomplete, non trasparenti e fuorvianti, sia sul proprio sito Internet che nelle comunicazioni indirizzate ai consumatori, le informazioni sul diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri italiani che hanno maturato tale diritto a seguito delle cancellazioni dei voli operate da Ryanair, in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali del vettore”. Maggiore chiarezza dovrà essere fatta anche circa le modalità tramite le quali chiedere il rimborso per i tanti voli cancellati.

Con questo lungo comunicato, l’Antitrust ha deciso di far luce su quanto accaduto nei mesi scorsi, anche perché le cancellazioni sono state dovute più che altro a problemi organizzativi dell’azienda stessa. In merito alla questione è intervenuto anche il Codacons, nella persona del presidente Carlo Rienzi, il quale ha dichiarato “Ora la magistratura dovrà chiarire quando Ryanair abbia avuto consapevolezza delle difficoltà organizzative con i voli, se vi siano stati ritardi nella decisione di disporre le cancellazioni, se la compagnia stia rispettando la normativa sui risarcimenti ed eventuali ipotesi penalmente rilevanti”.

Insomma, dopo i tanti problemi che hanno delineato la storia degli ultimi anni della compagnia aerea, ora anche questo. Speriamo che tutti i clienti vengano quanto prima rimborsati e che l’azienda non ricada mai più in errori così grossolani.

