San Valentino: ecco le mete più romantiche d’Europa

San Valentino, festa degli innamorati, si sta avvicinando a grande velocità. È quindi arrivato il momento di fare un regalo al/la partner. State cercando un’idea per stupire la persona del vostro cuore? Cosa ne direste, allora, di organizzare un viaggio last-minute in una città romantica?

La compagnia aerea Vueling sta proponendo viaggi ai propri clienti, con destinazione alcune delle città più belle del vecchio continente. Le metà non sono state scelte, però, in base alla bellezza dei posti in sé per sé, quanto più per la presenza di ponti antichi, dai quali godere di panorami mozzafiato. Naturalmente il centro più in voga è Parigi che, si sa, è da sempre considerata la città dell’amore, la più romantica. Il ponte consigliato da Vueling, in questo caso, è il Ponte Alessandro III, un’opera costruita a fine ‘800 e inaugurata nel 1900. Viene considerato il ponte più bello della Senna, grazie al suo stile art nouveau e alle sue decorazioni.

Un’altra valida opzione è Amsterdam. Conosciuta come la Venezia del Nord Europa, Amsterdam vanta un’architettura splendida e suggestivi canali, che la rendono una meta perfetta per gli innamorati. L’attrazione principale in fatto di ponti? Il Magere Brug, o ponto Magro, porta con una storia: si dice che le coppie che si baciano su questo ponte avranno un matrimonio felice.

Se siete amanti della Spagna avete due destinazioni tra cui scegliere: Barcellona e Siviglia. La prima può vantare il Ponte del Bisbe che fa da punto di congiunzione tra il Palau de la Generalitat e la Casa dels Canonges. La seconda, invece, può contare sul Puente de Isabel II che collega il quartiere Triana al resto della città.

Last but not least, Londra: stavolta non è il London Bridge il protagonista, ma il Millennium Bridge. Situato sul Tamigi collega il Bankside al quartiere finanziario di Londra. Inutile dirvi che la vista che si gode della città è splendida, ma d’altra parte con una cornice come Londra…

Insomma, se ancora non avevate pianificato nulla per la festa degli innamorati, ora avete tante opzioni tra cui scegliere.

[fonte articolo: ilgiornaledelturismo.com]

[foto: wikimedia.org]