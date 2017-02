San Valentino sulle Dolomiti, tra escursioni in slitta e cene al chiaro di luna

Mancano ormai pochi giorni alla festa degli innamorati e a Tre Cime di Lavaredo, una zona montuosa situata in Trentino Alto Adige, coppie giovani e non potranno usufruire di una serie di interessanti manifestazioni che si svolgeranno prima e dopo San Valentino.

In questo periodo dell’anno la neve finalmente ha ricoperto i paesi intorno all’Alta Pusteria. I trentadue impianti sciistici della zona offrono dunque una variegata serie di percorsi da intraprendere sia in coppia che con le famiglie. Gite in slitta o fiaccolate sotto le stelle da compiere in un incantevole scenario invernale.

Nella giornata di San Valentino l’impianto del Monte Elmo prevede di inaugurare la Sky Pustertal Express e ripristina due nuovi piste, lunghe duecento chilometri, in cui praticare lo sci di fondo. La novità è che queste due strutture possono essere raggiunte grazie alla nuova linea della ferrovia di Versciaco e distano soltanto venti minuti l’una dall’altra.

Il 14 febbraio gli innamorati possono celebrare il loro amore con una passeggiata al chiaro di luna o una romantica gira in slittino. Tutto ciò è possibile a Tre Cime di Lavaredo che, nelle giornate di martedì e venerdì, mette a disposizione anche l’affascinante Rifugio Gigante Baranci, una struttura in

grado di dare al turista un menu variegato e di concludere la serata a lume di candela e con una vasta offerta di dolci tipici del Trentino.

Gli amanti delle slitte trainate dai cavalli possono visitare la Val Fiscalina e i suoi stupendi paesaggi innevati bagnati dal Dobbiacco, un lago che durante il periodo invernale rende ancora più fiabeschi quei magici luoghi. Ma a Tre Cime di Lavaredo ci si può ritagliare anche un momento per il proprio benessere visitando le varie saune e piscine idromassaggio della zona.

Le attrazioni che il Trentino offre ai turisti sono numerose: per esempio dal 17 al 19 febbraio nel paese di Braies si può assistere ai tornei di curling, sport inglese che si gioca sul ghiaccio. Gli appassionati di snowboard possono cimentarsi ne il Giro delle Cime, un’escursione sugli sci alla scoperta dei luoghi più impervi delle Dolomiti.

Infine a bordo dei Gatti delle Nevi, questi pesanti e utili veicoli a motore, le coppie potranno compiere un’affascinante discesa lungo le piste di Holzriese insieme a un personale specializzato che garantirà i controlli più rigorosi. Insomma, quella di San Valentino può essere un’occasione imperdibile per quanti vogliono trascorrere una giornata indimenticabile in Trentino Alto Adige.

[Foto: Skiinfo]