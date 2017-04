Alla scoperta delle Eolie: Vulcano con Voyage Privé

Alla scoperta di Vulcano nelle Eolie con Voyage Privé

State cercando un posto da sogno per trascorrere le vostre vacanze in Italia? Abbiamo spedito le nostre inviate, Laura e Alessia, a scoprire per voi le bellezze di un’isola meravigliosa del nostro Mediterraneo: l’isola di Vulcano.

Ecco il loro diario di viaggio:

“Ancora non so esattamente dire bene il perché io e la mia amica Laura siamo finite a Vulcano, però so che è stata una delle decisioni più fortunate degli ultimi tempi. Lei usciva da una delusione d’amore io avevo bisogno di tirare il respiro dopo mesi di super lavoro, così ci siamo dette: qui serve una vacanza! Il problema era dove andare. Lei non ama il mare o meglio non impazzisce per la vita da spiaggia; invece io, se potessi, vivrei in pareo con un cocktail in mano e i piedi a mollo nell’acqua. Lei è iperattiva e adora fare trekking, io dopo dieci minuti di cammino ho bisogno di rilassarmi in una Spa. Insomma siamo agli antipodi. Eppure siamo riuscite a trovare una soluzione. Abbiamo controllato le occasioni in corso su Voyage Privé, sito specializzato nell’offrire pacchetti vacanza particolarmente vantaggiosi, e tra le tante proposte molto interessanti, ci ha colpito questa piccola isola dell’arcipelago delle Eolie: Vulcano. Trekking al cratere e immersioni per Laura, relax in spiaggia e fanghi per me, il tutto condito dalla formula mezza pensione in un resort 5 stelle, appositamente selezionato da Voyage Privé. Io ero un po’ dubbiosa per il fatto della sabbia nera e dell’odore di zolfo, però l’offerta era così allettante e a un prezzo talmente incredibile – il 60 per cento di sconto! – che ho deciso di tentare.”

La più selvaggia delle Eolie

“L’isola di Vulcano è stata una rivelazione. Quando ti avvicini via mare – con navi da Napoli e Reggio Calabria e in aliscafo da Messina o Milazzo – pensi che alla fine è solo una mite isoletta ricoperta di verde. Ma ti basta sbarcare per capire che la vita ruota attorno al Vulcano che domina l’isola in tutta la sua imponenza. Confesso che appena messo piede al porto l’odore di zolfo ci ha un po’ spaventato, ma è colpa delle vicine fumarole. Allontanandosi, l’aroma si attenua e alla fine non ci si fa più caso. Infatti quando poi siamo tornate e ci siamo immerse nel fango della Pozza Termale, non abbiamo più pensato allo zolfo ma ci siamo godute i benefici di questo beauty center a cielo aperto. Qui c’è un laghetto alimentato dai soffioni vulcanici che emana i vapori benefici dello zolfo e crea un fine fango argilloso, meraviglioso per la pelle. Proprio davanti ai fanghi c’è la Baia delle Acque Calde, si chiama così perché si formano getti di acqua che formano in mare un idromassaggio caldo e naturale. Gli unici rischi che si corrono sono quello di non volere più uscire dall’acqua e quello di rovinare il costume (meglio indossarne uno di poco valore da buttare a fine vacanza). Visto che Laura mi ha seguito nell’esperienza dei fanghi, e non si è affatto pentita, io l’ho accompagnata nella sua impresa di salire in vetta al cosiddetto Gran Cratere della Fossa, insieme a una guida locale: è stata un’esperienza unica che consiglio a tutti. La camminata non è particolarmente impegnativa, abbiamo incrociato pure una famiglia con bambini, dura circa un’oretta e regala paesaggi selvaggi sorprendenti, a tratti lunari.”

Il fascino delle spiagge nere

“Anche il resort selezionato da Voyage Privé si è rivelato una piacevolissima sorpresa. Non so se questo sia l’hotel migliore di Vulcano, ma so che ci tornerò sicuramente perché la struttura è molto bella e curata, con piscine e Spa. Mi sono piaciute anche le diverse terrazze, a fianco della gradinata che porta alla spiaggia, attrezzate per sdraiarsi a prendere il sole. La camera era perfetta con un panorama sul mare fantastico, la colazione al mattino ottima e abbondante, e il personale molto disponibile e accogliente. Insomma, io e Laura ci siamo trovate proprio bene. Talmente bene che più di una volta sono stata tentata di godermi la giornata in hotel e di non uscire, però Laura non riesce a stare ferma e pur di trascinarmi via dai lettini ha accettato di seguirmi in un tour delle più belle spiagge di Vulcano, tutte rigorosamente nere. Ammetto che mi hanno stupito per l’inaspettata bellezza. Forse le più incantevoli sono la spiaggia del Gelso, piccola e poco frequentata, e quella dell’Asino. Entrambe sono dominate da un faro suggestivo e guardano l’Etna oltre il mare che è di un colore celeste, limpidissimo. Il bello della spiaggia dell’Asino è che di sera si trasforma in una pista da ballo dove è divertente fermarsi per godersi la musica al chiaro di luna. L’unico rimpianto è che abbiamo scoperto questo lato notturno della spiaggia solo il giorno prima di partire!”