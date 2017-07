Trasporto pubblico: pendolari e vacanzieri a rischio per raffica di scioperi

Una raffica di scioperi nel bel mezzo dell’estate rischia di creare non poche difficoltà a quanti, italiani e soprattutto stranieri, vogliono avventurarsi in una vacanza in lungo e largo per lo stivale. Le agitazioni toccano diverse città e zone da nord a sud dell’Italia.

Una giornata da dimenticare: giovedì 20 luglio potrebbe essere una brutta giornata per i pendolari e turisti che decideranno di muoversi a Roma. Ad incrociare le braccia, il personale dell’azienda ATAC di Roma. Nella stessa giornata probabili disagi anche a Napoli per lo sciopero del personale dell’azienda dei traporti CTP indetto dall’Usb. La sigla Faisa- Confail ha invece proposto a livello nazionale l’astensione dal lavoro per 24 ore.

La lista degli scioperi previsti in questa seconda metà del mese di luglio 2017 prosegue con le seguenti date:

– martedì 25 disagi per lo sciopero proclamato nel trasporto pubblico locale di Bari e Trani da Cgil, Cisl e Uil, e per i collegamenti marittimi di Liberty Lines in Sicilia.

– mercoledì 26 tocca al trasporto aereo: Cub ha indetto 4 ore di sciopero generale dei lavoratori del comparto: dalle ore 13.00 alle 17.00. Nella stessa giornata incrocerà le braccia per 4 ore il personale di cabina di Easy Jet aderente a Fit Cisl e il personale Enav aderente a Unic.

Per ulteriori informazioni, consultare il calendario pubblicato sul sito web del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: scioperi.mit.gov.it

(Foto: Quotidiano.net)