Trenitalia: dimezzati gli aumenti degli abbonamenti Alta Velocità

Trenitalia dimezza l’aumento degli abbonamenti AV. Nella sezione FsNews Trenitalia ha informato i viaggiatori che sono stati dimezzati gli aumenti degli abbonamenti Alta Velocità. Queste prime misure, specifica il gruppo sul sito, sono “transitorie in attesa di soluzioni definitive entro giugno”. I pendolari che hanno già acquistato i titoli di viaggio possono ottenere il rimborso della differenza.

La riduzione della crescita del prezzo dell’abbonamento lunedì-venerdì, senza limiti di orario, è del 10 per cento mentre è del 17,5 per cento quella relativa all’abbonamento full, sette giorni senza limiti di orario. Confermate anche le riduzioni degli abbonamenti fascia ore 9-17 e 7 giorni, ore 9-17.

I nuovi prezzi inseriti da metà febbraio. Trenitalia spiega che “i nuovi prezzi saranno inseriti nei sistemi di vendita a partire da metà febbraio a valere sugli abbonamenti di marzo”. I pendolari potranno ottenere il rimborso di “quanto pagato in più per gli abbonamenti di febbraio con tempi e modalità che Trenitalia comunicherà quanto prima”. Entro giugno sarà avviato un tavolo tecnico per decidere quale soluzione adottare. Tale provvedimento è il frutto dell’apertura annunciata dall’amministratore delegato di FS Italia, Renato Mazzoncini, nel corso dell’audizione in Commissione Lavori Pubblici del Senato.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.fsnews.it

(Foto: Reggio Sera)