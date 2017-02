Trenitalia: treno più caro a causa di un algoritmo

Treno più caro? Colpa di un algoritmo. Stando a quanto riportato dalla denuncia dei comitati Assoutenti, gli aumenti degli abbonamenti dei treni derivano da una formula matematica sbagliata. Un errore che va avanti da ben dieci anni e che le associazioni dei pendolari denunciano con vigore, dicendosi pronte a rivolgersi alla autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento di quanto pagato ingiustamente.

Assoutenti e Trenitalia tentano un accordo per trovare una soluzione. L’amministratore delegato di Fs, Barbara Morgante, e il direttore del trasporto regionale, Orazio Iacono, hanno riconosciuto la necessità di trovare un accordo: “L’azienda – si legge nel comunicato concordato tra le parti – condivide il disagio e le recriminazioni dei comitati pendolari che lamentavano il fatto che con l’algoritmo applicato gli abbonamenti sovraregionali arrivano a costare fino al 33% in più di quanto dovrebbero essere tariffati”. Trenitalia ha così posto la questione all’attenzione della Commissione Trasporti della Conferenza delle Regioni che, nel breve termine, dovrebbe riunirsi per affrontare tale problematica e trovare una nuova formulazione del calcolo degli abbonamenti.

Non resta che attendere gli sviluppi della situazione per capire come e in quali tempi gli attori in gioco decideranno di sistemare questa delicata partita. I viaggiatori rimangono, e a buon ragione, sul piede di guerra, pronti a lottare per vedere riconosciuti i loro diritti.

(Fonte: CatPress Home Page)

Foto: Linkabile