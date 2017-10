Trucchi e consigli per trovare voli low cost

Nel mare di offerte che le compagnie aeree offrono all’utente, spesso diventa difficile riuscire a districarsi, soprattutto su Internet, dove si trovano biglietti di vario tipo e a prezzi non sempre convenienti. In questa guida sveleremo alcuni trucchi e daremo diversi consigli su come trovare un volo Low Cost e a quali siti rivolgersi per compiere le vostre ricerche.

1. Utilizza siti specializzati nei voli Low Cost

Prima di procedere dovreste affidarvi a dei siti specializzati nei voli Low Cost. Uno dei più affidabili è sicuramente SkyScanner. Attraverso questo motore di ricerca potrete comparare le offerte più convenienti tra le varie compagnie aeree. Google Flights, invece, non è solo un ottimo strumento per trovare un biglietto a un prezzo conveniente, ma applica anche una tariffa poco costosa rispetto ad altri siti.

2. Prenota con qualche mese di anticipo e non all’ultimo istante

I prezzi dei voli aerei si modificano giorno dopo giorno e i prezzi oscillano in base a diversi fattori e rispetto alle richieste reali e al tipo di stagione. Un consiglio da seguire è di evitare di farsi prendere dall’ansia e prenotare un volo all’ultimo istante disponibile. Cercate con qualche mese di anticipo la tariffa più conveniente, in modo da scegliere tra le varie offerte.

3. Trova il giorno più economico per viaggiare

Un altro trucco da utilizzare è di usare una maggiore strategia mentre effettuate una ricerca. Indicate la città in cui partirete e la destinazione, poi scegliete la modalità di “Sola Andata” e selezionate “Tutto il Mese”, in modo da avere una panoramica completa sulle varie tariffe. Con questo sistema potrete trovare il giorno adatto alle vostre esigenze economiche.

4. Cerca i voli in modalità incognito

Quando si cerca un volo Low Cost su Internet bisognerebbe utilizzare un computer diverso da quello che usate quotidianamente. Questo perché le compagnie aeree sfruttano i cookies del vostro browser in modo da modificare i prezzi e innalzare le tariffe.

Un modo per arginare questo problema è quello di utilizzare un altro PC, oppure connettersi in modalità incognito. Se usate “Google Firefox” basta premere il pulsante Control insieme al tasto Shift e alla lettera P, in modo da impedire a qualsiasi sito di tracciare i vostri cookies. Per chi usa “Chrome” la procedura è la stessa, solo che lettera da premere è la N.

5. Controlla se conveniene di più pagare in un altra valuta

Un altro consiglio per risparmiare è di evitare prenotazioni di gruppo, ma di procedere singolarmente, in quanto le compagnie tendono ad aumentare i prezzi quando si acquistano biglietti per più persone. Infine tenete bene in considerazione che, molte compagnie aeree, consentono di pagare con la valuta del Paese di arrivo e che con una moneta alternativa si può ottenere un beneficio economico.

[Foto: gecotravels.com]