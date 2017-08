Vacanze 2017: ecco le mete preferite dagli italiani a Ferragosto

Dove passano le vacanze gli italiani a Ferragosto? Il portale di ricerca viaggi GoEuro ha condotto uno studio riguardante le tratte più cliccate dagli italiani per il periodo di Ferragosto. La tratta estiva italiana più ricercata è la Milano-Rimini mentre quella internazionale è la Milano-Parigi. Per ogni tratta di partenza-arrivo, lo studio ha evidenziato il prezzo più vantaggioso legato al tempo di percorrenza e al tipo di mezzo di trasporto associato (autobus, treno, aereo).

Le tratte estive più ricercate in Italia. Al primo posto, come già riportato sopra, c’è Milano-Rimini: i prezzi minimi sono molto convenienti sia per il treno (19,89 euro per una durata di 3 ore e 58 minuti) che per l’autobus (20 euro per 4,05 euro). Segue poi la tratta Milano-Genova (7,90 euro per 2 ore e 10 minuti di viaggio in autobus) e, terza classificata, la Bologna-Napoli, con la soluzione ideale in treno (39,90 euro per 3 ore e 40 minuti di viaggio). Le altre tratte ricercate sono Roma-Lecce, Roma-Pescara, Torino-Napoli, Napoli-Scalea, Milano-Bari, Napoli-Lecce e Roma-Rimini.

Le tratte estive internazionali. Per i connazionali che decidono di recarsi all’estero, le tratte estive più ricercate per Ferragosto sono: al primo posto Milano-Parigi (in autobus 68 euro per 13 ore mentre con l’aereo 106,69 euro per 4 ore e 30 di viaggio); al secondo posto Milano-Zurigo (in autobus con 22,90 euro per 3,55 ore di viaggio). Seguono poi Roma-Parigi, Milano-Monaco, Torino-Parigi, Milano-Nizza, Roma-Barcellona, Milano-Ginevra, Bologna-Monaco e Torino-Lione.

