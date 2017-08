Vacanze: tre proposte di viaggio per settembre 2017

Il mese di settembre è l’ideale per programmare vacanze in luoghi altrimenti molto affollati durante l’estate. L’affluenza turistica è solitamente inferiore, così come i prezzi degli alloggi e dei servizi proposti dagli operatori turistici. Ecco tre mete per settembre prossimo, tra mare e montagna, tra il cuore e il sud dell’Europa.

Sardegna: l’isola delle meraviglie. È la seconda isola più estesa del mar Mediterraneo, dopo la Sicilia. Un’isola ricca di storia, cultura e tradizioni, rinomata per le sue spiagge di sabbia fine ed il mare con le acque color turchese in punti quali la Costa Smeralda nel nord o Bassa Trinità sull’Isola della Maddalena. Nel sud della Sardegna è sita la Gola di Gorropu, uno dei canyon più profondi d’Europa, dove è possibile praticare trekking. Il cuore della Sardegna, poi, stupisce i visitatori con le sue montagne e aree verdi. Un’isola magica e dalle mille sfumature che non aspetta altro che essere visitata.

Per ulteriori informazioni: www.sardegnaturismo.it

Siviglia: la porta araba di Spagna. Siviglia è situata nella parte sud-occidentale della penisola iberica. Alcuni dei monumenti presenti in questa importante città quali la Giralda, la Cattedrale, l’Alcázar e l’Archivio delle Indie sono stati dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1987. Un’altra curiosità di Siviglia riguarda il suo centro storico, il terzo più esteso d’Europa. Le Giornate del Patrimonio, che si svolgono il terzo fine settimana di settembre, danno la possibilità ai visitatori di accedere gratuitamente a musei e monumenti solitamente chiusi al pubblico. A settembre si tiene inoltre la Bienal de Flamenco, uno dei festival più importanti al mondo, che riunisce i migliori artisti tra chitarristi, cantanti e ballerini.

Per ulteriori informazioni: www.sevillaonline.es

Nel cuore del Mediteranneo: ecco Malta. L’arcipelago di Malta è posizionato nel centro del mar Mediterraneo e gode di un clima piacevole e temperature miti tutto l’anno. Quella maltese è una tipica vacanza tra mare e cultura, tra le bellezze racchiuse tra i vicoli della capitale, la Valletta, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità, dove si trova la cattedrale di San Giovanni con le sepolture dei Cavalieri dell’Ordine di Malta e gli splendidi fondali marini che circondano l’isola di Comino. Malta si gira comodamente con l’autobus.

Per ulteriori informazioni: www.visitmalta.com

(Foto: Sardinia Culture Holidays)