Apre in Spagna il nuovo Ferrari Land

Siete amanti della Spagna e le Ferrari sono la vostra passione? O, più semplicemente, siete amanti delle vetture sportive e state pianificando un viaggio? Sappiate allora che il prossimo 7 Aprile, nella provincia di Tarragona, aprirà il nuovissimo Ferrari Land, un parco divertimenti da 70 mila metri quadri completamente dedicato alla rossa più famosa della storia. Il parco divertimenti farà parte del PortAventura World Parks & Resort.

Badate bene: il parco non sarà solo dedicato all’immaginario della Formula 1, ma anche al mondo delle GT. Tra le attrazioni più attese ci sono le montagne russe più alte d’Europa: 112 metri. L’adrenalina sarà assicurata anche da un altro particolare non propriamente tralasciabile: la vettura sulla quale vi troverete raggiungerà infatti una velocità massima di 180 chilometri orari, in un lasso di tempo quantomai breve: 5 secondi da fermo.

Per i più ingegnosi, all’interno del parco si potrà anche provare l’ebrezza di lavorare come un meccanico Ferrari, vivendo l’emozione di stare in un pit-stop di Formula 1.

Il parco sarà aperto 7 giorni su 7, dalle 10 alle 17 e, nei periodi di alta stagione, sarà possibile godersi le attrazioni fino all’1 del mattino. Il costo dei biglietti è tutt’altro che proibitivo: un adulto potrà liberamente girare per i parchi (sia quello Ferrari che il PortAventura) spendendo 60 euro.

Insomma, se le macchine sportive e i viaggi sono le vostre passioni, questo nuovo parco giochi potrebbe essere la vostra prossima meta!

[fonti articolo: repubblica.it, motori.virgilio.it, tuttosport.com]

[foto: motori.virgilio.it]