Epifania 2017: ecco come festeggiarla

L’epifania si sta avvicinando a grande velocità e se ancora non avete scelto cosa fare, ecco qui qualche idea che potrebbe rendere ancor più magica la giornata della Befana.

Qualora stesse pianificando un piccolo viaggio ma volete rimanere nei confini nazionali, sappiate che in molte località troverete feste di ogni genere. A Pesaro Urbino, ad esempio, dal 4 al 7 gennaio c’è la festa Nazionale della Befana: il centro storico della città si riempie di bancarelle, spettacoli e, naturalmente, di dolci dedicati ai più piccini. Se invece amate le feste in costume, non potete perdervi il corteo dei Re Magi a Milano che da Piazza Duomo arriva a Sant’Eustorgio, e la cavalcata dei Magi a Firenze.

Splendida, come al solito, si preannuncia anche la classica regata della Befana a Venezia: in questo caso tenetevi leggeri col mangiare, perché la vecchina più amata dai bambini offrirà cioccolata calda, caramelle e, solo per i più grandi vin brulé. Ça va sans dire che tutte queste leccornie le potrete gustare solo se siete stati bravi durante l’anno.

Anche nel centro Italia saranno molti i centri in cui festeggiare: dal classico mercatino a piazza Navona a Roma, alla festa a Santa Maria Monte (Pi). Quest’ultima in particolare è una delle feste più belle e caratteristiche: una lunga calza di oltre 250 metri viene riempita di palloni da liberare e far scoppiare il 6 gennaio. Il tutto, naturalmente, accompagnato dalle immancabili bancarelle ricche dei prodotti tipici della zona.

Se vi trovate al Sud, invece, imperdibile è la sagra della sfincia: imperdibile perché questa festa ha luogo nella splendida cornice di Palermo e anche perché la città ha un patrimonio gastronomico da far invidia.

Se avete voglia di superare i limiti nazionali, Salisburgo è una meta raggiungibile facilmente e piuttosto economica: 2 notti vi costano appena 47 euro. Un vero affare, considerata anche l’estrema bellezza del posto, specialmente in questo periodo dell’anno.

Siete pantofolai e avete deciso di passare l’Epifania nella vostra città? Che ne dite, allora, di andare al cinema? Sono previsti molti film in uscita in questi giorni: dalle avventure di allum Lynchin Assassin’s Creed, ai magici balli di La la Land, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ora la scelta sta a voi, ma di cose da fare ce ne saranno tante sia per voi che per i più piccoli, a cui questa magica festa è dedicata.

