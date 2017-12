Volantino Unieuro ‘Scontissimi di Natale’ 2017: offerte su smartphone, tv, pc e gaming

Arriva “Scontissimi di Natale” di Unieuro. È tempo di festa, è tempo di sconti e la gara tra le catene dell’elettronica è appena iniziata. A pochi giorni dalla pubblicazione del volantino di Expert, ecco arrivare quello di Unieuro “Scontissimi di Natale fino al 50%”. Le offerte presenti nel flyer sono valide fino al 24 dicembre 2017 e prevedono molti sconti e tasso zero se si decide di acquistare con finanziamento. Fino al 24 dicembre prevista anche la supervalutazione dei vecchi tablet ancora funzionanti.

Offerte smartphone. In copertina campeggia l’offerta che riguarda il Samsung Galaxy S7 a 379 euro mentre nelle pagine interne dedicate agli smartphone troviamo altre offerte: Samsung Note8 a 799 euro, J7 2017, A3 2017, poi ASUS Zenfone 4 Selfie e Max, LG G6 e K4 2017, Huawei Mate 10 Pro e Mate 10 Lite, P9 Lite, Honor 7X, Sony Xperia XA1 Ultra, Apple iPhone 8 e 7, Wiko e Meizu.

Offerte tv. Tra i tv sono presenti modelli top di gamma, come gli OLED LG, tra questi l’OLED Sony in pacchetto con PS4 Pro, Samsung Smart Ultra Hd da 49’ a 499 euro mentre tra i formati più piccoli ci sono Hitachi da 32’ smart tv a 279 euro, Philips da 32’ a 219 euro e Telefunken da 24’ a 129,90 euro.

Offerte pc e gaming. Per quanto riguarda le offerte presenti nel reparto computer e videogiochi sono presenti notebook Acer, HP, Apple, Lenovo mentre per il gaming presenti le console con Nintendo Switch, PS4, Xbox One S, vasto assortimento di videogiochi, accessori e periferiche.

