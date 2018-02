12 febbraio 2018: una giornata dedicata a Charles Darwin

E’ stato il padre fondatore della moderna teoria evoluzionista, ma anche un importante ricercatore ed esploratore: stiamo parlando di Charles Darwin, biologo britannico nato il 12 febbraio del 1809. Ed è proprio per celebrare il suo compleanno che, in Italia, ci saranno una serie di eventi e mostre a lui dedicate.

Il Darwin Day, come è stato denominato, è un appuntamento celebrativo che si svolgerà in molte parti del nostro Paese, e inizierà appunto il 12 febbraio per durare un’intera settimana.

Liguria

E un evento importare si terrà in Liguria, presso il celebre Parco di Beigua: qui i visitatori potranno compiere un’escursione in un vero ambiente naturalistico. Inequivocabile il nome della mostra, “A ognuno il suo becco”, dedicata al mondo degli uccelli e al loro percorso evolutivo.

Milano

Spostandoci nel Museo di Milano i festeggiamenti per Darwin continuano con l’allestimento organizzato dagli allievi dell’Accademia delle Belle Arti. Insieme ai loro professori gli studenti sono riusciti a realizzare una mostra ricca di immagini e documenti sulla vita del grande scienziato.

I curiosi che si trovano nel capoluogo lombardo potranno partecipare a “Che cosa non ha detto Darwin”, dibattito che si terrà presso l’Università di Milano il 12 febbraio e che, tra un aperitivo e l’altro, si potranno affrontare argomenti interessanti come l’evoluzione umana.

Reggio Emilia

A Reggio Emilia, invece, il Museo Civico della città invita gli amanti della natura a osservare il fossile di balena ritrovato venti anni fa nel Comune di Castellarano. Soprannominato “Valentina”, il reperto conserva ancora le ossa mandibolari e la cassa toracica ed è una valida dimostrazione sul tipo di studi condotti in passato da Darwin.

Il famigerato Cicap si trasferisce a Rimini e organizza l’evento “Mostri degli abissi tra mito e realtà”: un incontro con la comunità scientifica, atei e semplici curiosi che dibatteranno sull’origine di alcune celebri creature della mitologia, confrontandole con le teorie darwiniane in merito all’evoluzione.

Non proprio il 12, ma dal 15 al 22 febbraio, il Museo Naturale di Ferrara dedica una settimana all’illustre biologo organizzando la mostra “Humus, Homo, Humanitas”. Per sette giorni consecutivi saranno davvero numerosi gli incontri e le conferenze in onore di Darwin e sulla sua vita, tanto da interessare non solo lo studioso ma anche il neofita.

Palermo

Nel Planetario di Palermo i cittadini potranno entrare gratuitamente e visitare i laboratori dedicati all’evoluzione umana. Lo scopo di questa iniziativa è di avvicinare i giovani allo studio, ma anche le famiglie. Il 16 febbraio, Venezia e la l’Università di Padova, dedicano un’intera giornata a Darwin, ma anche al complesso e affascinante studio sul genoma umano. Nella città di Napoli, infine, bisogna segnalare l’iniziativa portata avanti dalla Società dei Naturalisti che, nella loro sede, compieranno una serie di rappresentazioni sceniche dedicate al pensiero darwiiano.

[Foto: www.teleambiente.it]