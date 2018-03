Caserta: tromba d’aria provoca otto feriti, uno grave e ingenti danni

Il bilancio: sei feriti, uno grave e ingenti danni a cose. Una violenta tromba d’aria si è abbattuta ieri sera nel casertano, provocando otto feriti, di cui uno grave e ingenti danni. Le zone più colpite sono quelle dei paesi limitrofi a Caserta: San Nicola la Strada, San Marco Evangelista, Marcianise, Recale, Capodrise e San Tammaro. Sulla A1 un autocarro si è ribaltato in un’area di servizio e sei roulotte sono state sollevate da un rimessaggio esterno all’autostrada fino a raggiungere il casello di Caserta Sud. Alcuni pezzi di lamiera delle roulotte sono ricaduti sulla carreggiata autostradale colpendo diverse auto e una persona è rimasta ferita in modo lieve. Al momento la sede stradale risulta libera da detriti. La tromba d’aria ha abbattuto alberi, cartelloni, pali dell’elettricità e insegne, come quella del fast food Burger King su Viale Carlo III.

La situazione è ora sotto controllo. Gli altri feriti risiedono per la maggior parte nel paese di San Nicola la Strada. Le persone sarebbero state sorprese in auto o a piedi proprio mentre si svolgeva la tromba d’aria e colpite da oggetti, detriti o coinvolte in incidenti stradali. Sulle loro condizioni non ci sono informazioni precise ma, a quanto riportano le fonti locali, avrebbero riportato soprattutto fratture agli arti e contusioni. Uno dei feriti è in gravi condizioni ed è stato ricoverato all’ospedale di Caserta. Si tratta di un giovane straniero presente all’interno di una roulotte a Marcianise quando ha imperversato il maltempo. I Vigili del fuoco locali hanno dovuto fronteggiare decine di chiamate. Il forte vento si è attenuato nel corso della serata e la situazione è tornata sotto controllo.

(Fonte: viveremilano.biz)