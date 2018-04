Tutto è pronto per l’apertura di Euroflora, la rassegna florovivaistica in programma dal 21 aprile al 6 maggio, a Genova. Ecco tutte le informazioni per partecipare.

Euroflora: al via una delle mostre floreali più importanti d’Italia

Fra due giorni apre i cancelli la rassegna florovivaistica Euroflora in programma dal 21 aprile al 6 maggio a Genova. In mostra uno spazio davvero importante delle più prestigiose floralies internazionali arricchito dai Parchi di Nervi: 86 mila metri quadrati di giardini, sentieri e ville storiche sospesi tra cielo e mare. Come riporta il sito web della mostra, al suo interno sarà possibile visitare gli spazi allestiti con scenografie straordinarie.

Raggiungere Euroflora: oltre 110 treni al giorno

La mostra si potrà raggiungere soltanto attraverso il trasporto pubblico. A tal proposito Trenitalia informa quanti vogliano recarsi ad Euroflora che durante i giorni di apertura della mostra saranno disponibili oltre 110 treni regionali a servizio della stazione di Genova Nervi. Da questa stazione si raggiunge l’ingresso principale dei parchi percorrendo soltanto 150 metri.

Altrei informazioni utili: biglietto di ingresso e riduzioni

Il biglietto per accedere ad Euroflora comprende il viaggio di andata e ritorno sui treni regionali per il tratto urbano Genova Voltri-Genova Nervi. I bambini fino all’età di 8 anni viaggiano ed entrano gratuitamente alla mostra se accompagnati da un adulto con regolare biglietto. Promozione riservata anche ai gruppi composti da almeno 25 persone che possono usufruire di un ingresso gratuito comprensivo anche dell’utilizzo del treno. Per saperne di più su Euroflora, una delle mostre floreali più importanti d’Italia, visitare il sito web www.euroflora2018.it

(Foto: I Viaggi di Oscar)