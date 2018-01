Forte scossa di terremoto in Indonesia con una magnitudo di 6.4

Il 23 gennaio l’Indonesia è stata colpita da una forte scossa di terremoto che ha registrato una magnitudo di 6.4, avvertita anche nella capitale Giacarta. In via precauzionale sono stati evacuati numerosi palazzi ed edifici governativi. Nonostante la scossa sia stata molto forte, non è stato lanciato nessun allarme per l’eventuale formazione di tsunami e non si hanno notizie di eventuali vittime. L’epicentro è stato individuato a 10 chilometri di profondità e a 81 di distanza dalla provincia di Banten, vicino all’isola di Giava.

Le isole indonesiane sono particolarmente soggette a questi fenomeni sismici , anche di notevole entità. le 17000 isole si trovano infatti a cavallo del cosiddetto Anello di Fuoco, cioè una serie di vulcani e faglie, in continuo movimento, che registrano scosse anche lievi costantemente. Nel 2004 era stato registrato l’ultimo terremoto, più distruttivo, sottomarino, al largo della costa di Sumatra, che aveva causato oltre 220 mila vittime e lasciato un milione e mezzo di Indonesiani senza una casa. Si è trattato del più grave evento naturale di questo secolo.

In mattinata, precisamente alle 00.31 è stata registrata anche la scossa di un altro terremoto, molto più forte, avvertito lungo le coste dell’Alaska che però ha generato una forte preoccupazione tanto che è stata anche diramata l’allerta per la formazione di eventuali tsunami. Grande preoccupazione per questi eventi naturali che diventano sempre più frequenti e soprattutto più forti. Il panico delle persone indonesiane è stato ripreso da molti video in cui si vedeva chiaramente la paura. Tutti sono scesi in strada e a tutti sono tornati i ricordi del 2004. A poche ore dalla scossa ci si è interrogati sul fatto che questi eventi possono essere causa anche da un maltrattamento del pianeta Terra da parte dell’uomo. In questa direzioni molti scienziati si sono espressi dicendo che l’uomo non può in alcun modo generare o contribuire a generare eventi di tale entità. Nelle prossime ore si attendono nuovi sviluppi per venire a conoscenza dell’eventualità che la scossa indonesiana possa avere ripercussioni sul generare onde che possono raggiungere anche svariati metri di altezza.

[Foto: www.meteoweb.eu]