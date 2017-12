In arrivo il test di gravidanza biodegradabile

In arrivo il primo test di gravidanza biodegradabile. Una start-up ha ideato “Lia”, il primo test di gravidanza eco-sostenibile che si può piegare e gettare nel gabinetto senza lasciare alcuna traccia di sé.

In vendita su Amazon da metà 2018. Il test punta a garantire sia una maggiore riservatezza, sia a contrastare l’immissione di plastica nelle discariche. Secondo le ultime indiscrezioni, “Lia” dovrebbe essere commercializzato attraverso Amazon negli Stati Uniti a metà 2018. Il prezzo dovrebbe oscillare tra i 9 ed i 21 dollari.

Test di gravidanza sempre più avanzati. Il primo test biodegradabile è realizzato con fibre vegetali naturali della carta igienica ed è progettato per respingere l’acqua per un tempo utile a sostenere il test. La sua affidabilità si aggira attorno al 99 per cento e sembra funzioni come tutti gli altri test di gravidanza: se il test è positivo, compaiono due linee, se il test è negativo, ne compare solo una.

(Fonte: www.independent.co.uk)

(Foto: Donnaclick)