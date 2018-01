Magma sotto l’Appennino: si attendono nuovi terremoti

Nella zona appenninica tra il Molise e la Campania, più precisamente in tutta l’area tra Campobasso, Isernia, Caserta e Benevento, negli ultimi anni c’è stata un’intensa attività sismica. I terremoti che hanno scosso l’intero territorio sono arrivati a raggiungere il 5 grado della scala Richter e hanno causato non pochi disagi alla popolazione.

La ragione per il quale questi terremoti si sono verificati è stata compresa solo in queste ultime ore: la geofisica Ingv e coordinatrice di un gruppo di studiosi, Francesca Di Luccio ha dichiarato a riguardo “Le catene montuose sono generalmente caratterizzate da terremoti riconducibili all’attivazione di faglie che si muovono in risposta a sforzi tettonici. tuttavia, studiando una sequenza sismica anomala, avvenuta nel dicembre 2013-2014 nell’area del Sannio-Matese con magnitudo massima 5, abbiamo scoperto che questi terremoti sono stati innescati da una risalita di magma nella crosta tra i 15 e i 25 chilometri di profondità. Un’anomalia legata non solo alla profondità dei terremoti di questa sequenza rispetto a quella più superficiale dell’area (meno di 10-15 chilometri), ma anche alle forme d’onda degli eventi più importanti, simili a quelle dei terremoti in aree vulcaniche”.

Fra gli studiosi che hanno fatto tale scoperta figura anche Nicola Alessandro Pino, che ha spiegato “Capimmo subito che non ci trovavamo di fronte a una sequenza tipica degli Appennini. In poche ore gli ipocentri sono saliti da oltre 20 chilometri a 10 chilometri. Le scosse si sono mosse verso l’alto lungo due linee dritte, come se un fluido stesse risalendo verso l’alto ai due margini di una frattura”.

Insomma, questo magma dovesse tornare a far pressione, l’eventualità di nuovi e forti terremoti non è poi tanto remota. Le popolazioni, assieme alle autorità, dovranno fare quanto di meglio per poter mettere in sicurezza abitazioni e uffici, così che, laddove dei nuovi sismi dovessero colpire l’area, nessuno possa perdere la casa o, peggio ancora, la vita.

[fonti articolo: ilsussidiario.net, ansa.it, repubblica.it, focus.it]

[foto: Pixabay]