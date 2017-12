Terremoto: forte scossa tra Malta e la Sicilia di magnitudo 3,9

Forte scossa nel Canale di Sicilia. Alle ore 2:13 di questa notte ha avuto luogo una forte scossa di terremoto di magnitudo 3,9, con ipocentro a 10 chilometri di profondità ed epicentro in mare a 63 chilometri a sud di Modica, in provincia di Ragusa. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha localizzato il terremoto a 63 Km a S di Modica (54633 abitanti), 70 Km a S di Ragusa (73313 abitanti), 75 Km a S di Vittoria (63339 abitanti), 97 Km a SE di Gela (75827 abitanti), 98 Km a SW di Siracusa (122291 abitanti).

Seguite altre scosse. Alla scossa delle 2:13 sono seguite altre scosse di magnitudo 2,8 e 2,6, e poi quella di magnitudo 3,7 alle 2:59, con ipocentro a 10 km di profondità ed epicentro in mare a 57 chilometri a sud di Modica (Ragusa). Per entrambi le scosse non si segnalano al momento danni a persone o cose. Nella giornata di ieri altre due scosse di magnitudo 3.5 e 3.6 sono state registrate nella zona tra le ore 12 e le ore 13.

(Fonte: cnt.rm.ingv.it)

(Foto: Secondo Piano News)