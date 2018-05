Toscana: scossa di terremoto con epicentro a Castelnuovo

Gli ultimi aggiornamenti sulla scossa di terremoto avvertita stamane in Toscana.

La Toscana svegliata da una scossa

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata avvertita in gran parte della Toscana poco dopo le 7 di questa mattina. L’Istituto di geofisica e vulcanologia ha individuato l’epicentro nella zona tra Castelnuovo Val di Cecina e la provincia di Siena. Il sisma è avvenuto a una profondità di 11 chilometri.

Nessun danno a persone o cose

Come riporta la stampa locale, la scossa di terremoto è stata avvertita al confine tra le province di Pisa, Grosseto, Siena, in provincia di Firenze e in Valdelsa. A sentire maggiormente il sisma sono state le persone che risiedono ai piani alti delle case. Al momento non si riportano notizie di danni a persone o cose. Le squadre comunali di protezione civile sono impegnate per le verifiche del caso.

Castelnuovo Val Di Cecina si erge a circa 600 metri ed è un comune con poco più di duemila abitanti della provincia di Siena. Il paese conserva ancora intatta la struttura di borgo medievale fortificato con viuzze strette e tortuose lastricate di pietra, le porte medioevali, gli scorci sulla vallata e i boschi presenti intorno.

