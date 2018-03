Anonymous: gli hacker contro gli insegnanti

Il gruppo di hacker di Anonymous avrebbe dato il via a un’azione contro il sistema scolastico italiano, prendendo di mira, in questo caso, il sito del MIUR: come al solito i pirati non si sono limitati ad attaccare senza alcun motivo, ma hanno scelto l’obiettivo coscientemente.

Dalla pagina Twitter LulzSecIta, Anonymous ha fatto sapere che “Salve popolo, siamo qui oggi per comunicarvi con grande gioia che circa 26.600 dati personali (mail, password, cellulari, indirizzi) di maestre, insegnanti, referenti e dirigenti di molte scuole italiane sono entrati in nostro possesso! Siete solo aguzzini che sfruttano l’esperienza nulla che hanno i giovani d’oggi approfittandovene per il vostro tornaconto personale. Se prima la scuola non funzionava per le infrastrutture inadeguate o fatiscenti, gli insegnanti ignoranti e negligenti (ancora presenti in abbondanza) e per tutta la farsa di studiare materie improntate non alla logica, ma al puro nozionismo, ora funziona ancor di meno. Ma tanto alla signora Fedeli & company cosa interessa? Lei e la sua ciurma a fine mese hanno sempre lo stipendio in banca (chissà per quanto), lasciando fare quella misera esperienza lavorativa agli studenti”.

Un attacco, dunque, legato alle preoccupazioni riguardanti il futuro degli studenti di oggi che, sempre più spesso, soffrono nel riuscire a entrare attivamente nel mondo del lavoro. Al di là delle opinioni personali riguardanti fatti del genere, rimane comunque centrale il problema dei lavoro tra i giovani e, in un modo o nell’altro, andrebbe risolto quanto prima da chi di dovere.

[foto: twitter.com]